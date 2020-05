Andalucía afea al Gobierno que "deje en la total incertidumbre" al sector turístico con los protocolos enviados

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha criticado este viernes el contenido de los borradores de los protocolos remitidos por el Gobierno central a las comunidades en materia de turismo ante el Covid-19, ya que "solo son recomendaciones" que "vuelven a dejar en una incertidumbre total al sector" y "deja en manos de los ayuntamientos la responsabilidad de abrir o no las playas y en qué condiciones" y, por tanto, "el Gobierno lo elude".

Así lo ha señalado Marín en un audio difundido antes de mantener esta tarde de viernes una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Turismo para abordar diferentes asuntos que importan al sector ante la pandemia del coronavirus.

Marín ha recordado que esta documentación llegó el pasado miércoles, a las 14,00 horas, y después de analizarla desde la Consejería de Turismo han concluido que "no obligan a nada", sino que se trata de "cartas de recomendaciones".

"No recogen medidas concretas sino directrices y recomendaciones", ha señalado el consejero del ramo, quien ha advertido de que lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) días atrás sobre el desarrollo de la actividad hostelera y la restauración "acuerda y autoriza cuestiones que en los protocolos no se recogen", como puede ser el máximo de diez personas en grupo en terrazas o la ocupación del 50% de las mesas y la distancias entre ellas.

De igual manera, ha reprochado que el Ministerio no haya tenido en cuenta ni la Organización Mundial del Turismo (OMT) ni a las comunidades, ya que, según ha señalado, estos documentos no recogen "ninguna de las propuestas enviadas" al respecto. "Se han ignorado", ha subrayado, toda vez que ha insistido en "la falta de coherencia" de los textos, que "no contemplan el seguimiento y control de las medidas".

De esta manera, ha llamado la atención sobre la necesidad de contar con "un compromiso más claro" por parte del Gobierno para ayudar al sector turístico. "Espero poder trasladar esta tarde la necesidad de contar con esta colaboración de las comunidades y espero poder tener explicaciones al respecto" porque "mandar esto y no mandar nada, hubiera sido lo mismo".