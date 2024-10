Por Andalucía "declina" participar en reuniones convocadas por la Junta sin recibir "documentación" previa

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía "ha declinado las convocatorias" de reuniones que ha recibido en los últimos días por parte del Gobierno de la Junta al no disponer de "documentación" sobre los asuntos a tratar en las mismas que la coalición había solicitado previamente al Ejecutivo del PP-A.

Así lo ha señalado este miércoles la portavoz del grupo, Inma Nieto (IU), en una rueda de prensa en el Parlamento junto a la portavoz adjunta, Alejandra Durán (Podemos), a preguntas de los periodistas sobre la ronda de reuniones que el Gobierno andaluz anunció el pasado mes de septiembre que quería abrir con los grupos políticos en torno a una serie de iniciativas fijadas en un decálogo que se les trasladó en los encuentros que el presidente, Juanma Moreno, mantuvo con los portavoces parlamentarios hace un mes.

La representante de Por Andalucía ha señalado que por parte de su grupo "siempre" han acudido a aquellas reuniones convocadas por parte del Consejo de Gobierno "siempre y cuando fueran reuniones con unos contenidos conocidos previamente, y con una documentación que hubiéramos podido valorar antes de sentarnos con las distintas consejerías".

"Lamentablemente, no es el formato que se nos ha ofrecido" para estas reuniones, según ha apostillado Inma Nieto, que en ese sentido ha criticado que "no hay documentación previa para poder abordar los temas en una reunión que sea mínimamente fructífera", y "por esa razón hemos declinado las convocatorias que hemos recibido, porque hemos solicitado la documentación y no se nos ha aportado", ha añadido.

La portavoz de Por Andalucía ha puntualizado que "si esa documentación se aporta, si tenemos oportunidad de verla y de incorporar otros temas que también sean de nuestro interés a esas reuniones, no tendremos problemas de celebrar" las reuniones "con las distintas consejerías".

Inma Nieto ha enmarcado el "formato" de estas reuniones en "la campaña permanente de propaganda y de autobombo para tener cuatro o cinco fotos con las que justificar ese supuesto diálogo que dice tener el Gobierno de Moreno", pero que realmente el Ejecutivo del PP-A "no tiene ni con la oposición ni con la sociedad", según ha sostenido la portavoz de Por Andalucía para concluir señalando que, "cuando tengamos documentación y podamos también participar en la confección del orden del día, no vamos a tener ningún inconveniente en asistir" a esas reuniones, "pero para publirreportajes yo creo que ya se bastan y se sobran ellos solitos", ha zanjado en referencia al Gobierno del PP-A.