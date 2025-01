Por Andalucía denuncia que la Atención Temprana nunca había estado "tan abandonada en 30 años de concertación pública"

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo Por Andalucía en el Parlamento autonómico ha denunciado este martes que el servicio de Atención Temprana nunca había estado "tan abandonado en casi 30 años de concertación pública".

Según un comunicado, la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha mantenido un encuentro con diversas entidades para poner "sobre la mesa todos los problemas que ha acumulado la Atención Temprana durante" los gobiernos de Juanma Moreno.

La reunión ha contado con la presencia de las principales entidades involucradas en el sector: Federación Autismo, CAIT Down Sevilla, Aspace, Fapas, Aspanri-Aspanri DOWN, Down Sevilla, Cermi-Andalucía y Fundación Antonio Guerrero.

Según la nota, todos ellos han manifestado "su perplejidad ante el abandono del sector cuando al principio de la legislatura se abanderó su causa por parte del Ejecutivo andaluz".

Para Esperanza Gómez, "es importante recordar que el PP ganó las últimas elecciones utilizando a este sector como un trampolín político, y se demuestra que todo fue un montaje mediático para ganar votos". Ha agregado que, a día de hoy, son las asociaciones quienes "nos transmiten que el sector está peor que nunca".

La reunión ha servido para analizar "los problemas concretos y más graves que están sufriendo los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (Cdiat) de Andalucía", como las exigencias "burocráticas que aumentan exponencialmente, la disolución de la figura coordinadora de equipos provinciales (a los que se les han quitado competencias en favor de nadie) o la incoherencia en los pliegos que demuestra que no se conoce el trabajo que realiza el sector", según Por Andalucía, que ha apuntado que, tras más de dos años de que se aprobó la Ley, todavía "no tiene desarrollo normativo".

El grupo Por Andalucía ha manifestado a las asociaciones su compromiso para llevar al Parlamento andaluz una serie "de medidas que presionen a la Junta", porque se está "arrebatando el futuro a miles de niños y niñas andaluzas para los que la atención temprana es crucial".