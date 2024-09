Por Andalucía espera que Moreno traslade a Sánchez las "situaciones singulares" andaluzas en una reunión "de provecho"

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha dicho este martes que espera que la reunión que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantendrá el próximo viernes con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa sea "de provecho", y que en ella el dirigente autonómico y líder del PP-A traslade al también secretario general del PSOE las "situaciones singulares" de la comunidad autónoma andaluza.

Así lo ha indicado la también parlamentaria de IU en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press en la que Inma Nieto ha apuntado que supone que en dicha reunión entre Moreno y Sánchez "hablarán de todo lo que haga falta entre el presidente del Estado y el de la comunidad autónoma", y que sea una cita "de provecho".

"Supongo que Moreno Bonilla aprovechará para poner sobre la mesa sus planteamientos y el presidente del Gobierno los suyos", y "espero que la reunión no sirva sólo para luego tener un titular que le haga avío al Partido Popular en su estrategia", ha agregado Inma Nieto, que en esa línea ha remarcado que espera que el presidente de la Junta, "cuando se siente en esa reunión, se acuerde de que está allí representando los intereses de la comunidad autónoma, no los del PP, y que marque nuestras demandas y nuestras necesidades sin perder ese objetivo de vista", es decir, "que allí no habla del dinero de (Alberto Núñez) Feijóo ni de él, sino del dinero y del futuro de los servicios públicos del pueblo andaluz".

De igual modo, al hilo de las declaraciones que realizó la semana pasada el presidente de la Junta acerca de que la administración andaluza había llegado "al tope de sus capacidades financieras en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales", la portavoz de Por Andalucía ha señalado que, con los datos de liquidaciones y ejecución presupuestaria que presenta la Junta, Moreno "tendrá que explicarnos" qué "quería decir" con eso, porque la administración autonómica "cerró el presupuesto de 2023 con 4.600 millones de euros sin invertir, sin gastar", según ha puesto de relieve.

PROBLEMAS DEL MODELO "INJUSTO" DE FINANCIACIÓN

Inma Nieto ha puntualizado que "Andalucía tiene un problema con el modelo de financiación porque es muy injusto para nosotros, y lo viene siendo desde que se puso en vigor", pero ha sostenido que ese modelo "no es el que está provocando los problemas que tiene" la administración andaluza, que "en estos años" de gobierno de Pedro Sánchez "ha recibido una cantidad multimillonaria de transferencias extraordinarias" del Ejecutivo, con "9.500 millones de euros más en los últimos seis años que en los seis anteriores" de gobierno del PP de Mariano Rajoy.

"Es verdad que Andalucía está afectada por un modelo de financiación que tenemos que cambiar" por "otro que le venga bien" a esta comunidad "y al resto", y "no que trate a todas igual", sino "que las trate equitativamente, que es lo que Andalucía necesita", ha precisado.

No obstante, Nieto ha opinado que Juanma Moreno "tiene un problema, porque no puede defender allí lo que aprobamos en el Parlamento andaluz", el acuerdo de 2018 que "él también firmó y votó como diputado, porque ahí hablábamos de no hacernos competencia fiscal entre comunidades autónomas, y Andalucía se ha tirado a esa locura de la competitividad fiscal" con el gobierno del PP-A, según ha criticado.

Inma Nieto ha censurado así las rebajas de impuestos "a los ricos" aplicadas por el Gobierno de Moreno, y ha denunciado que, en un contexto en el que "todo el mundo ha subido" en recaudación porque "ha subido mucho la inflación, el IVA, hay más contratación, más IRPF", Andalucía es "de las que menos ha crecido" porque desde la Junta le están "perdonando los impuestos a los ricos", según ha insistido en reprochar.

Por otro lado, a la pregunta de si cree que la negociación de una "financiación singular" para Cataluña va a "perjudicar todavía más" a Andalucía, la representante de IU ha respondido que cree "que no", y ha subrayado que en el Estatuto de Autonomía andaluza se recogen "los mismos mecanismos que está utilizando Cataluña".

"O sea, estatutariamente Andalucía tiene la capacidad de tener una negociación bilateral con el Estado", como también "la tienen muchas comunidades que lo tienen recogido en sus estatutos", según ha abundado Inma Nieto, quien ese sentido ha considerado que Moreno debe plantear en su reunión con Sánchez cuáles son las "situaciones singulares de Andalucía", porque, además, "el Estatuto lo marca así", ha remarcado.

"Pero no sólo creo que lo deba hacer Andalucía", ya que cada lugar del Estado español tiene sus "singularidades", y tiene "una situación diferente que necesita ser atendida por el Estado en ese marco de financiación", y ella piensa que "bilateralmente está bien que cada cual plantee lo suyo", aunque luego vaya a "haber un acuerdo que al final va a ser de todos", teniendo en cuenta que la reforma de financiación autonómica, "para aprobarse", debe canalizarse a través de "una ley orgánica" que debe salir adelante en el Congreso de los Diputados con una mayoría absoluta que la representante de IU ha dicho que espera que "se concite", de forma que haya "un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes, y para Andalucía también", ha concluido Inma Nieto.