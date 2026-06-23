Andalucía lidera las máximas y mínimas de España este lunes y Andújar (Jaén) supera la barrera de los 45 grados

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detallado a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), consultado por Europa Press, que Andalucía ha vuelto a registrar las temperaturas diurnas y nocturnas más altas a nivel estatal en el pasado lunes, 23 de junio, destacando Andújar (Jaén), que ha sobrepasado la barrera de los 45 grados.

De este modo, el citado municipio jiennense ha alcanzado 45,1 grados de máxima, la más alta del conjunto nacional en la citada jornada del lunes, mientras que Cabo de Gata (Almería) también ha repetido liderando las temperaturas mínimas más altas de toda España, con 31,5 grados.

Asimismo, la ola de calor se ha vuelto a hacer notar especialmente en la provincia jiennense, puesto que Bailén ha registrado la segunda máxima más alta de todo el conjunto nacional, con 44,2 grados. El tercer municipio con mayor pico de calor también es andaluz, ya que Montoro (Córdoba) ha registrado 43,5 grados, superando así a Lleida y Quinto (Zaragoza), con 42,9 grados, y a Herrera del Duque (Badajoz), en sexto lugar, con 41,8.

Por otro lado, las provincias de Almería, Jaén y Málaga destacan por registrar las temperaturas nocturnas más altas del lunes 22. Así, tras Cabo de Gata, la estación de la Aemet del aeropuerto almeriense se vuelve a situar en segundo lugar a nivel nacional con 30,3 grados.

Los otros cuatro municipios españoles con mayor registro en las temperaturas nocturnas también son andaluces, con Cazorla en tercer lugar, con 28,7 grados, seguido de Jaén capital, con 28,5; Carboneras (Almería), con 28,2 y la estación del instituto de Ronda (Málaga), con 27,3 grados.

A nivel nacional, la Aemet ha concretado que la ola de calor dejó el lunes temperaturas superiores a 40 grados en 101 de las 828 estaciones repartidas por todo el territorio nacional. Asimismo, han asegurado que en la madrugada del martes 23 ha habido una treintena de estaciones en las que no han bajado de 25 grados. "Por tercer día consecutivo no se baja de 30 grados en zonas de la costa de Almería", han apostillado, al tiempo de señalar que hasta 2026 "nunca se habían medido mínimas de 30 grados o más en junio en la Península".

En esta línea, la Aemet ha pronosticado para este martes, 22 de junio, un nuevo día con "peligro extraordinario" por temperaturas máximas en Andalucía, con 16 comarcas bajo aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada.

AVISOS ROJOS, NARANJAS Y AMARILLOS

En contexto, la Aemet ha activado para la jornada de este martes, 23 de junio, avisos por la presencia de altas temperaturas en Almería, Granada, Sevilla, Córdoba y Jaén, siendo estas dos últimas las que se encuentran bajo nivel rojo, con temperaturas que podrían alcanzar los 44 grados.

En concreto, las alertas rojas se han decretado en la comarca jiennense de Morena y Condado y en la campiña cordobesa, con temperaturas diurnas que podrían alcanzar los 44 grados.

Por su parte, la zona del Valle del Guadalquivir de Jaén mantiene el nivel naranja por temperaturas máximas de 43 grados, que podrían alcanzar los 44 grados en el cauce del Guadalquivir.

Asimismo, las comarcas de Cazorla y Segura (Jaén), Cuenca del Genil (Granada) y las cordobeses de Sierra y Pedroches y la Subbética mantienen el mismo nivel con temperaturas máximas de 40 grados. Además, el Poniente y Almería Capital se encuentran bajo nivel naranja por máximas de 39 grados.

En cuanto a los avisos amarillos por altas temperaturas en la región andaluza, la Aemet ha concretado que Capital y Montes de Jaén, la campiña sevillana y Sierra norte de Sevilla se mantendrán bajo este nivel por temperaturas máximas de 39 grados que podrían ascender un grado localmente. Además, el Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería) también se encuentra en alerta amarilla por temperaturas máximas de 38 grados.