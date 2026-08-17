Los Reyes trasladan su "cariño" a los familiares del cabo de la UME fallecido en el incendio de Peñas de Riglos (Huesca)

El Rey Felipe VI durante la visita a los evacuados por el incendio de la sierra oeste, en el polideportivo La Chopera, a 26 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia han trasladado su "cariño" a los familiares y compañeros del cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Javier García Sancho, fallecido este domingo mientras trabajaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Peñas de Riglos, en Huesca.

"Todo nuestro cariño para los familiares y compañeros del Cabo de la UME Javier García Sancho, miembro del Batallón de Intervención en Emergencias IV (Zaragoza), fallecido mientras trabajaba en las labores de extinción del #IFPeñasdeRiglos", ha señalado la Casa Real a través de su perfil oficial en 'X'.

Asimismo, han trasladado su deseo de que los heridos durante la operación de extinción "se recuperen bien y lo más pronto posible".

TRES HERIDOS

En este sentido, el cabo García Sancho, miembro del Batallón de Intervención en Emergencias IV de Zaragoza, falleció este domingo y otros tres compañeros fueron heridos, tras sufrir un accidente de tráfico en el Barranco de Atarés, próximo al Monte Oroel, donde se concentraban en esta jornada los esfuerzos del operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, indicó que una de las autobombas que participaba en la extinción del incendio tuvo un accidente.

Asimismo, fuentes del Gobierno autonómico también indicaron que uno de los heridos fue trasladado al Hospital Miguel Servet y se encuentra "estable y fuera de peligro". Los otros dos están en el Hospital de Jaca con heridas de carácter leve, según la información aportada este domingo.