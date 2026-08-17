El presidente de Ceuta se pregunta si la "pasividad" del Gobierno busca "no molestar" a Marruecos

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una imagen de archivo - Javier Fernández - Europa Press

Juan Vivas endurece su discurso contra la "inacción" del Estado, que no ofrece "respuestas" pese a que Ceuta "está en peligro" CEUTA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha endurecido sus críticas hacia el Gobierno por la "falta de respuestas" y su "pasividad" ante la crisis migratoria desencadenada tras la entrada masiva a la ciudad autónoma de unas 70.000 personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Así, Vivas se ha preguntado si la pasividad del Ejecutivo busca "no molestar" a Marruecos.

Tras celebrar un Consejo de Gobierno extraordinario, Vivas ha denunciado en una rueda de prensa que la ciudad "está en peligro" tras un episodio que, ha recordado, supuso un ataque a la integridad territorial de España.

Una agresión lo suficientemente "importante", ha defendido, como para que el Estado despliegue "todos los medios necesarios" para ponerle fin a sus consecuencias. Algo que, según ha lamentado, todavía no ha ocurrido pese a contar con "capacidades suficientes" para devolver "la normalidad" a Ceuta "en un plazo no superior a 30 días".

En este sentido, el mandatario ceutí ha acusado al Gobierno de "maquillar la realidad" afirmando que en 48 horas Ceuta recuperó su normalidad y solo quedaban "2.500" personas de las que entraron en la avalancha del 30.

El presidente ha advertido de que Ceuta "vive sobrecogida y con el alma en vilo" por las consecuencias que la situación está teniendo sobre "la seguridad ciudadana, el funcionamiento de los servicios, la convivencia y la seguridad nacional".

Así, Vivas ha señalado que, según percibe tanto "la ciudadanía" como su propio equipo de Gobierno, casi veinte días después de la entrada masiva todavía no se ha recuperado la normalidad y las actuaciones del Gobierno central no han avanzado con la rapidez necesaria.

Vivas ha cuestionado especialmente que todavía no se conozca con precisión cuántas personas que entraron durante los días 30 y 31 de julio permanecen en la ciudad ni cuántos expedientes de devolución o expulsión se han iniciado. El presidente de Ceuta ha insistido en que la vuelta a la normalidad pasa por el retorno a Marruecos de las personas adultas que accedieron ilegalmente a Ceuta durante aquellos días.

LOS POSIBLES MOTIVOS

El presidente de la Ciudad Autónoma ha elevado el tono de sus críticas al preguntarse por qué el Gobierno no está actuando con mayor contundencia. "¿Cuál es la razón para esta pasividad?", ha planteado.

Vivas ha apuntado a tres posibles explicaciones: "ineptitud", "irresponsabilidad" o que el Ejecutivo esté evitando actuar para "no molestar al vecino" y preservar lo que ha definido como "pseudo buenas relaciones" con Marruecos.

Esta última posibilidad, ha reconocido, es la que más le preocupa y la que "desearía de corazón" que los hechos descartasen. "Ojalá y no sea esta la razón", ha afirmado, antes de advertir de que una falta de respuesta firme podría favorecer un hipotético plan destinado a "golpear sucesivamente a Ceuta hasta la caída definitiva de Ceuta".

50 FUNCIONARIOS

Vivas ha defendido que el Gobierno dispone de medios suficientes para devolver a la normalidad a Ceuta en un plazo no superior a 30 días si existe voluntad política para hacerlo. Sin embargo, ha asegurado que, en su opinión, todavía no se ha comenzado a actuar: "La impresión que tengo es que no se ha empezado. Y decimos 30 días porque me parece que es suficiente según los asesoramientos técnicos que hemos recibido".

Por ello, el dirigente 'popular' ha planteado la movilización de 50 funcionarios de Extranjería dedicados a tramitar los expedientes de devolución, traslado o expulsión de los adultos que permanecen en la ciudad. Según sus cálculos, 50 funcionarios podrían tramitar unos 15 expedientes diarios cada uno, lo que supondría 750 expedientes al día. Trabajando cinco días a la semana, alcanzarían los 3.750 expedientes semanales y unos 15.000 al mes.

"Esto no es una visión imposible. Esto más bien parece falta de voluntad", ha sostenido.

El presidente ha insistido en que la gravedad del episodio justifica la movilización extraordinaria de recursos. "Yo tengo 73 años y no recuerdo nunca que un presidente del Gobierno haya anunciado que se ha producido un ataque con éxito a la integridad territorial de España", ha señalado.

Vivas ha reclamado además al Ejecutivo que concrete las medidas previstas para reactivar económica y anímicamente la ciudad, después del impacto provocado por la crisis migratoria. "Lo que queremos que ocurra es que no hay voluntad", ha concluido el presidente, que ha vuelto a reclamar una respuesta estatal acorde con la gravedad de la situación.