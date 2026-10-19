Andalucía mantiene tres carreteras cortadas por inundación en Córdoba y Sevilla por la dana Adam

Archivo - Carretera cortada por la lluvia en la provincia de Córdoba en una imagen de archivo
Archivo - Carretera cortada por la lluvia en la provincia de Córdoba en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: lunes, 19 octubre 2026 10:03
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SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía mantiene este lunes 19 de octubre cortadas al tráfico tres carreteras por inundación en las provincias de Córdoba y Sevilla como consecuencia de las intensas precipitaciones que la dana Adam ha dejado en la comunidad autónoma durante el fin de semana.

Según la información actualizada a las 09.30 horas por la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press, son dos las carreteras cortadas en la provincia de Córdoba y una en la de Sevilla, todas ellas en ambos sentidos.

En concreto, en la provincia de Córdoba permanecen cerradas al tráfico la CO-4103 entre Bujalance-Villa del Río del kilómetro 0 al 13; y la CO-4207 entre Montilla y Montalbán del kilómetro 0 al 9,1 y en el puente localizado en La Zarza entre los kilómetros 5 y 6.

La única carretera cortada al tráfico en la provincia de Sevilla es la SE-6300 en Lebrija del kilómetro 0 al 6 en ambos sentidos.

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