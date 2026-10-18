Andalucía suma casi 580 emergencias desde el inicio del temporal, 310 de ellas durante este domingo

Imagen de las lluvias en el Campo de Gibraltar que han dejado inundaciones en Algeciras. A 18 de octubre de 2026 en Algeciras (Cádiz, Andalucía, España). - Nono Rico / Europa Press

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvias y tormentas que afecta a Andalucía ha motivado hasta el momento un total de 579 emergencias gestionadas por el servicio EMA 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), de las que 310 se han registrado durante la jornada de este domingo. Las provincias con mayor número de incidencias acumuladas han sido Almería (165), Málaga (135) y Cádiz (125), seguidas de Sevilla (76), Granada (44), Córdoba (27), Jaén (5) y Huelva (2).

La mayoría de los avisos han estado relacionados con inundaciones de viviendas, garajes, sótanos y vías públicas, desprendimientos, dificultades para la circulación y vehículos atrapados por el agua. Desde el inicio del episodio se han gestionado 375 incidencias por riesgos naturales, anegaciones fundamentalmente, 61 por anomalías en servicios básicos, 42 rescates y salvamentos, 35 incidencias de tráfico y 25 derrumbamientos o caídas de elementos, entre otros, mientras que otras 41 se engloban en otras tipologías, según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota.

Entre las provincias más afectadas durante este domingo destaca Cádiz, especialmente el municipio de Algeciras, donde se han registrado más de 80 emergencias durante la mañana. Las intensas precipitaciones motivaron numerosas anegaciones en viviendas, garajes, sótanos y vías públicas, así como problemas de circulación. El acceso sur al Puerto de Algeciras quedó anegado y el tráfico se desvió hacia el acceso norte, donde también se produjo la inundación en el paso subterráneo de la N-357. Los ocupantes de un vehículo atrapado por el agua lograron salir ilesos.

En Málaga, las lluvias han dejado inundaciones en viviendas, locales, garajes y calles de la capital, especialmente durante la madrugada, además de caídas de árboles, desprendimientos y problemas en el suministro eléctrico. En la zona de Acebuchal, en Cómpeta, unas 30 personas permanecieron temporalmente incomunicadas por un socavón en la vía de acceso. La situación ha quedado resuelta a las 16,57 horas tras los trabajos realizados para restablecer el paso. También en Ojén, una roca de grandes dimensiones se ha desprendido sobre un vehículo que circulaba por la A-7103, sin causar daños personales.

En Sevilla, las lluvias se han intensificado durante la tarde en el entorno de Las Cabezas de San Juan y El Cuervo, donde Aemet ha comunicado precipitaciones próximas a los 50 litros por metro cuadrado en una hora. El 112 ha recibido cerca de una decena de llamadas por anegaciones en El Cuervo desde las 16,00 horas. También se han registrado retenciones en ambos sentidos de la AP-4, entre los kilómetros 58 y 60, por acumulaciones de agua en la calzada.

El temporal ha dejado también cuatro personas heridas en distintos accidentes relacionados con las condiciones meteorológicas. Se trata de un motorista de 57 años accidentado en Bujalance (Córdoba), un hombre de 68 años que sufrió una caída en Los Barrios (Cádiz), una persona herida en una salida de vía en la A-7 a su paso por Almuñécar (Granada) y otra accidentada en motocicleta en Jerez de la Frontera (Cádiz).

CARRETERAS AFECTADAS Y VÍAS REABIERTAS

Las precipitaciones mantienen afecciones en distintas carreteras andaluzas. En Cádiz, los desprendimientos de tierra, piedras y troncos han obligado a cortar la CA-9120 entre los kilómetros 0 y 8, en Setenil de las Bodegas, para facilitar las tareas de limpieza. También se ha solicitado el corte de la CA-4103 a la altura del kilómetro 1, en Jerez de la Frontera, por el desbordamiento de un río.

En Almería se han comunicado cortes en la AL-3202, entre los kilómetros 3,8 y 4, y en la AL-3113, entre los kilómetros 0 y 4, ambos en el término municipal de la capital, por la salida de una rambla. Las dos vías han sido señalizadas por la Policía Local. En Córdoba, también se han registrado afecciones en la CO-4207, en Montilla.

Entre las incidencias resueltas destaca la reapertura total de la MA-3101, en Málaga, a las 16:42 horas, tras permanecer cortada por desprendimientos. También han recuperado la circulación los accesos de la A-7 afectados el sábado en El Ejido y la vía de acceso a San Juan de los Terreros desde Águilas, en Pulpí, que quedó reabierta el sábado a las 18,00 horas.

La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), en fase de emergencia y situación operativa 1. A las 18,30 horas de este domingo permanecen activos 26 planes territoriales de emergencia de ámbito local, en concreto, once en Almería, seis en Cádiz, cinco en Málaga, tres en Granada y uno en Sevilla. Estas activaciones "permiten reforzar la coordinación de los recursos municipales y la respuesta ante las incidencias derivadas de las lluvias".

Los datos de Aemet sitúan en Rincón de la Victoria (Málaga) el mayor acumulado de este domingo hasta las 17,00 horas, con 63,2 litros por metro cuadrado. Le siguen Olvera (Cádiz), con 39,8 litros, y Grazalema (Cádiz), con 39 litros hasta las 17,50 horas.

También destacan los registros de Motril-Puerto (Granada), con 28,9 litros; Almería Aeropuerto, con 27,8; Benamejí (Córdoba), con 21,8; Granada-Cartuja, con 21; Tarifa (Cádiz) y Almonte (Huelva), con 20,6 cada una, y Morón de la Frontera (Sevilla), con 18 litros por metro cuadrado.

Durante la jornada del sábado, los mayores acumulados se registraron en El Ejido (Almería), con 69,6 litros por metro cuadrado; Olvera (Cádiz), con 45,4; El Bosque (Cádiz), con 39,6; Alpandeire (Málaga), con 33,4, y Ronda-Instituto (Málaga), con 31,8 litros.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este lunes avisos por lluvias y tormentas en siete provincias andaluzas, con nivel naranja --peligro importante-- en las comarcas de Poniente y Almería capital y Levante almeriense, donde se esperan precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y cien litros en doce horas. Estos avisos estarán vigentes desde la medianoche hasta las 6,00 horas. Ambas comarcas también tendrán aviso amarillo por tormentas.

En el resto de Almería, las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas estarán bajo aviso amarillo por lluvias, con acumulados previstos de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, y por tormentas, entre las 16,00 y las 22,00 horas.

En Cádiz, los avisos amarillos por lluvias y tormentas afectarán a la Campiña gaditana y Grazalema durante la tarde y primeras horas de la noche, con precipitaciones previstas de hasta quince litros por metro cuadrado en una hora. En Málaga, los avisos amarillos comenzarán de madrugada en la comarca de Sol y Guadalhorce, donde se esperan lluvias y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo.

Los avisos amarillos también se extenderán a distintas zonas de Granada, Córdoba, Jaén y Sevilla, principalmente durante la tarde, mientras que en la costa granadina comenzarán durante la mañana. Huelva será la única provincia andaluza sin avisos meteorológicos previstos para el lunes.

La Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda extremar la precaución ante la persistencia de las precipitaciones y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Es importante evitar desplazamientos innecesarios, consultar el estado de las carreteras antes de viajar y no atravesar nunca zonas inundadas, ramblas, cauces ni pasos subterráneos, tanto a pie como en vehículo.

En caso de inundación, se deben evitar sótanos, garajes y plantas bajas, buscar refugio en zonas elevadas y no intentar recuperar vehículos u objetos que estén siendo arrastrados por el agua. También se recomienda alejarse de cauces y zonas bajas, prestar especial atención a las personas vulnerables y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Ante cualquier situación de emergencia, se debe llamar al teléfono 112, disponible las 24 horas del día.