Emitido un mensaje Es-Alert a 50 municipios de Almería ante la posibilidad de aviso rojo por fuertes lluvias

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.- Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha enviado a las 20,36 horas de este domingo 18 un mensaje ES-Alert de Protección Civil a los teléfonos móviles de la población de 50 municipios de la provincia de Almería, correspondientes a las comarcas meteorológicas de Poniente y Almería capital --41 municipios-- y Levante almeriense --nueve municipios--.

Según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, el envío responde a la previsión de lluvias "muy intensas" durante la madrugada del lunes y a la posibilidad de un empeoramiento significativo de las condiciones meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para ambas comarcas el aviso naranja desde el inicio de la jornada hasta las 6,00 horas del lunes 19 de octubre, con precipitaciones previstas de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y cien litros en doce horas. Existe, además, la posibilidad de que la intensidad de las lluvias eleve el nivel de aviso a rojo.

Por su parte, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado la importancia de anticiparse ante una situación que podría agravarse durante la noche. "Nos anticipamos ante el riesgo de

lluvias intensas esta madrugada en Almería", ha concretado.

Al hilo, Sanz ha insistido en que el objetivo es reforzar la protección de la ciudadanía antes de que se produzcan posibles situaciones de peligro. "Queremos que la población esté informada y preparada", ha añadido. La Junta mantiene la vigilancia sobre la evolución del temporal y la coordinación de los servicios de emergencia.

El mensaje remitido a los dispositivos móviles de la población incluida en el área de envío ha señalado la "Alerta de Protección Civil. Activado aviso naranja por lluvias con posibilidad de alcanzar valores para nivel Rojo. Extreme la prudencia, evite desplazamientos innecesarios y consulte los consejos del 112 en el enlace: 'https://lajunta.es/in'. En caso de emergencia llame al 112". El aviso se ha remitido también en inglés para facilitar su comprensión a la población extranjera que se encuentre en las zonas afectadas.

Ante la previsión de lluvias muy intensas y el riesgo de inundaciones, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda extremar la precaución y seguir las pautas de autoprotección que minimizan riesgos y salvan vidas.

Durante los episodios de fuertes precipitaciones se debe evitar cualquier desplazamiento innecesario, especialmente por carreteras secundarias, caminos rurales y zonas próximas a ramblas y cauces. Si resulta imprescindible viajar, se debe consultar previamente el estado de las vías, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y seguir las indicaciones de los agentes de la autoridad.

Nunca se deben atravesar zonas inundadas, ramblas, arroyos ni pasos subterráneos, tanto a pie como en vehículo, aunque aparentemente lleven poca agua, ya que una crecida repentina puede arrastrar personas y automóviles. Tampoco se debe estacionar ni acampar cerca de los cauces, incluso cuando estén secos.

En viviendas y edificios, si comienza a subir el nivel del agua, hay que evitar sótanos, garajes y plantas bajas y trasladarse a zonas elevadas o plantas superiores, sin utilizar el ascensor. No se debe intentar recuperar vehículos ni pertenencias cuando se haya iniciado una inundación. Como medida preventiva, siempre que pueda hacerse sin riesgo y previo al episodio adverso, se recomienda retirar de patios, balcones y azoteas los objetos que puedan ser arrastrados por el agua o el viento.

En espacios abiertos, durante las tormentas, es importante alejarse de árboles aislados, objetos metálicos y lugares elevados o expuestos. En las zonas costeras se deben evitar los paseos marítimos, rompeolas y miradores afectados por el temporal, así como mantenerse apartado de muros, taludes y laderas donde puedan producirse desprendimientos.

La EMA insiste en la necesidad de prestar especial atención a las personas mayores, menores y personas con movilidad reducida, mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las instrucciones de los servicios de emergencia.

Ante cualquier emergencia, hay que llamar al 1-1-2, teléfono gratuito y disponible las 24 horas del día. La Junta mantiene activado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), en fase de emergencia y situación operativa 1, sigue de cerca la evolución meteorológica y sus consecuencias sobre el terreno.