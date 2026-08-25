Andalucía participará este jueves en la Conferencia de Infancia que abordará la atención a menores migrantes de Ceuta

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - GABRIELA SARDÁ NÚÑEZ - EUROPA PR

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, "participará" en la Conferencia Sectorial de Infancia de este próximo jueves en la que se abordará la ayuda de 25 millones de euros para Ceuta en pleno choque político por los menores migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de entranjeros a finales de julio. Así lo han confirmado este martes fuentes de la Consejería a Europa Press.

El objetivo del Ministerio de Juventud e Infancia es incluir en el debate la propuesta de derivar a 500 niñas de Ceuta a la Península. La fecha para la celebración de la Conferencia Sectorial se decidió el 13 de agosto en la Comisión Sectorial, una reunión técnica entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y los directores generales de Infancia de las comunidades autónomas.

El departamento que dirige Sira Rego trabaja en un plan de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y aborda entre sus medidas el traslado de alrededor de 500 niñas a la Península "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas". Esta última medida se incluye en el real decreto-ley para "la acogida vinculante y solidaria" por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, "pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida".

Entre estas fórmulas, según Infancia, también se aborda "una vía" para que las organizaciones de protección a la infancia "desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

Sobre el reparto de menores no acompañados que permanecen en Ceuta, el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración pública, José Antonio Nieto, ha señalado que "ese tema ni siquiera se ha planteado" todavía, y que "en este momento, lo que es fundamental es que nos pongamos con el problema que toca hoy". En todo caso, ha puesto de relieve que "el Gobierno de Marruecos está pidiendo que se devuelvan a su país a los menores que en muchos casos están siendo reclamados por sus familias".

"Pues hágase. La legislación lo permite, la Unión Europea lo está pidiendo, se puede hacer, lo lógico es que los niños estén con sus padres, con sus familias, y yo creo que eso lo compartimos todos, pues hágase", ha remachado el consejero antes de avisar de que no va a "admitir que nos quieran distraer, y que nos fijemos en el dedo y no en la luna". "Ahora mismo lo preocupante es la luna, que cada vez está más grande y cada vez es más peligrosa", ha zanjado el consejero andaluz de Inteligencia Artificial.