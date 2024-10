Andalucía pide a Gobierno ser "serio en política migratoria" y dinero para atender a 522 menores que mantiene "a pulmón"

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha instado este lunes al Ejecutivo central a ser "serio en política migratoria", así como a que le dé la "financiación" correspondiente para ayudar a mantener a 522 menores migrantes que han llegado a la comunidad autónoma "por la puerta de atrás" y que la administración regional está ahora mismo atendiendo "a pulmón".

Así lo ha indicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas sobre la decisión del PP de cancelar las conversaciones con el Gobierno sobre la crisis migratoria de Canarias alegando que el Estado había rechazado la ayuda de la Unión Europea.

Sobre "el hecho de que se hayan roto las negociaciones" entre el Gobierno y el PP en relación al reparto de menores migrantes que están llegando a las islas Canarias en los últimos meses, la consejera portavoz de la Junta ha sostenido que "el Gobierno no ha dicho la verdad, no ha contado toda la información que tenía en su poder", y de ahí que el PP haya "optado por tomar esa decisión" de romper las conversaciones con el Ejecutivo, ha justificado.

Dicho esto, ha señalado que la administración andaluza se encuentra "por encima del 100% de sus posibilidades" en relación a los menores migrantes, y ha insistido en criticar que "522 menores han entrado por la puerta de atrás" y el Gobierno los "ha colado" en Andalucía planteando que eran mayores de edad cuando "realmente eran menores", por lo que la Junta ha tenido que hacerse "cargo de ellos".

En esa línea, la consejera ha emplazado al Gobierno a "ser serio en política migratoria", donde, "hasta ahora, no lo ha sido", y a "financiarnos" por "los 522 menores que han entrado por la puerta de atrás como si fueran mayores", y a quienes desde la Junta están manteniendo "a pulmón", sin obtener la "financiación" por parte del Estado "que nos corresponde", ha insistido en denunciar.

Finalmente, la portavoz ha defendido que, "en temas de inmigración", por parte del Gobierno andaluz "siempre tenemos la mano tendida, pero lo que no puede ser es que no nos den información" desde el Ejecutivo central, y que "personas que no cumplen los requisitos nos las cuelan por la puerta de atrás y, al final, son menores" de edad a quienes desde la Junta tienen que "atender sin la financiación correspondiente", ha remachado.