Andalucía remite en 24 horas una segunda carta a Sanidad ante la "magnitud" de la falta de médicos de familia en verano

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha remitido en menos de 24 horas dos cartas al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España para reclamar un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) extraordinario ante la "magnitud" de la falta de médicos de familia en verano.

Tras rechazar el Ministerio de Mónica García la petición realizada este pasado jueves por Andalucía y otras doce comunidades autónomas gobernadas por el PP alegando que "este tema ya se abordó" en la reunión del pasado 9 de febrero, Catalina García ha enviado este viernes una segunda carta en la que afea a la ministra su "negativa explícita" a través de los medios de comunicación a la solicitud que realiza "más de un tercio de los miembros del Consejo".

En esta línea, la consejera andaluza apela al artículo 13.1 del reglamento de este órgano en el que "se establece explícitamente que el Pleno se reunirá a convocatoria del presidente, que lo hará por iniciativa propia o cuando lo solicite al menos la tercera parte de sus miembros, como es el caso", se explica en la carta consultada por Europa Press.

"Ignoro las motivaciones que le llevan a impedir la celebración de este Pleno habida cuenta de la necesidad urgente que sustenta la petición. Le ruego entienda la magnitud de la situación y las consecuencias que se derivan de la falta de facultativos para atender de forma adecuada las necesidades asistenciales de Atención Primaria durante el verano", continúa el escrito.

En él, la consejera de Salud insiste en la "incertidumbre" de las comunidades autónomas 'populares' por la situación de los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria cuyo periodo de formación finaliza este año en septiembre en lugar de en mayo, como es habitual". Sobre este particular, según la Junta, "no hemos sido informados de ningún tipo de actuación que minimice el impacto sobre los sistemas sanitarios de la no disponibilidad de estos facultativos par ala cobertura de los distintos planes de contingencia, como son los planes de verano".

Catalina García concluye su escrito reconociendo que se trata de "una situación compleja y urgente que requiere de una actuación consensuada y diligente por parte del Ministerio en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud". Fuentes del Ministerio de Sanidad recordaron este pasado fuentes a Europa Press que "este tema ya se abordó en el Consejo monográfico de Atención Primaria, así como en la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial, en las que estaban presentes todas las comunidades. Se les ofreció la posibilidad de que enviaran sus dudas al departamento".

"Igualmente, se planteó en la reunión del grupo de trabajo de Atención Primaria convocado para debatir el acuerdo de incentivación de la función tutorial y ninguna comunidad intervino al respecto", agregaron las citadas fuentes gubernamentales. Desde el Ministerio también recordaron que, durante dicho encuentro, se especificó que las dos generaciones de R4 que coinciden este verano de forma simultánea "tienen la posibilidad de trabajar de forma autónoma, siempre que tengan acceso directo a un tutor o a un profesional de la especialidad y se desarrolle en un centro docente".

Para Sanidad, este "esfuerzo" ha de hacerse en la planificación de las vacaciones de residentes y de adjuntos, "de forma que se pueda atender la demanda asistencial de los centros y permitir a los residentes que iniciaron su residencia en el año de la pandemia finalizar su formación en el tiempo establecido".