Andalucía por Sí se ofrece a colaborar con Fakali en la búsqueda de "soluciones a los problemas del pueblo gitano"

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali y Andalucía por Sí, Coordinadora Municipal Sevilla, han celebrado una reunión de trabajo en la que el citado partido político ha tendido la mano a la referida organización para "colaborar, junto a otras entidades e instituciones sociales, en la elaboración de 'La Vía Andaluza', hoja de ruta" de la formación "para diseñar las soluciones a los problemas del pueblo andaluz, y por extensión, del pueblo gitano".

De esta manera, dicho encuentro ha servido como "toma de contacto entre ambas entidades en sus estrategias de trabajo en red, destinadas a la búsqueda de sinergias con el objetivo de alcanzar mayor presencia pública e incidencia política de sus reivindicaciones", según ha informado este martes Andalucía por Sí en un comunicado.

Durante el encuentro, Fakali ha puesto en conocimiento del citado partido "la situación general que atraviesa la población gitana en Andalucía y el resto de España", haciendo "énfasis en el preocupante auge del antigitanismo en la actualidad, espoleado por la pandemia de la Covid-19".

Desde Fakali, según informa Andalucía por Sí, se ha advertido de que, "desde el desarrollo del primer estado de alarma, el pueblo gitano ha sido objeto de multitud de bulos y noticias falsas que han tenido como objeto difundir la idea ante la sociedad mayoritaria de que los gitanos y las gitanas ayudaban a propagar el virus y no respetaban las normas de confinamiento ni de salud pública".

Las representantes de Fakali han señalado que "el pueblo gitano necesita y requiere de políticas públicas en las que no solo se tenga en cuenta las necesidades de este grupo social, el más importante del país, sino también que se fomente su participación y promoción públicas por parte de las administraciones en el diseño y ejecución de las mismas, lo que facilitaría la concreción de resultados tangibles en materias básicas, como salud, empleo, educación y vivienda, en las que se aprecian déficits importantes".

"Desde el respeto a la cultura y costumbres del pueblo gitano, las políticas de cambio para facilitar su inclusión deben ser canalizadas fundamentalmente a través de la educación", según abunda Andalucía por Sí, desde donde se entiende "importante que el sistema público educativo incorpore la historia y cultura gitanas en los libros de texto, ya que así las personas gitanas no sólo sentirán como suyo ese modelo educativo, sino que verán reconocidos los aportes de su cultura al acervo cultural de este país, especialmente de Andalucía".

Siendo "conscientes de las dificultades existentes, sobre todo en estos tiempos de crisis sanitaria, económica y social, la solución a la marginalidad que sufre en general el pueblo gitano no es fácil, puesto que se deben trenzar muy diferentes hilos al mismo tiempo", según sostienen desde Andalucía por Sí, desde donde, no obstante, advierten de que "dicha solución no se hará realidad sin la implicación activa de todos los agentes sociales involucrados en su inclusión social en equidad, entre los que se hallan los políticos".

En este sentido, los representantes de Andalucía por Sí han mantenido que, "como en todas las parcelas de su actuación como partido político, buscan soluciones para los diferentes problemas del pueblo andaluz, del que forma parte muy importante el pueblo gitano", por lo que han refrendado "la necesidad de apostar por las líneas de trabajo expuestas por Fakali".

Esta organización, por su parte, "ha valorado de manera positiva este ofrecimiento, ya que forma parte del espíritu y metodología de trabajo de la entidad mantener un contacto permanente con otras entidades sociales, partidos políticos y administraciones públicas, independientemente de su línea ideológica, siempre que tengan entre sus premisas la defensa del Estado de Derecho, la libertad, la igualdad, y la protección de los grupos sociales especialmente vulnerables, entre los que se encuentra el pueblo gitano".