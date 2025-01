Andalucía teme que la reforma del Gobierno para acceder a la carrera judicial "ponga en peligro su independencia"

Nieto: "No me gustó el tono y el enfoque del interrogatorio" del juez del caso Errejón

SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha manifestado este miércoles que es "preocupante" que el anteproyecto para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado ayer por el Gobierno central "ponga en peligro" la independencia de la justicia.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha manifestado que las nuevas medidas anunciadas ayer por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no le "suenan bien, porque, desgraciadamente, conocemos cómo actúa este Gobierno en concreto, cómo está tratando a los jueces, qué se dice de los jueces en la tribuna del Congreso de los Diputados, qué se publica y qué se escribe de los jueces por miembros de determinados partidos políticos que son socios" del PSOE y eso es "preocupante".

"La figura del juez es una figura que ha sido atacada durante mucho tiempo, también ha sido respetada y yo creo que a lo largo del tiempo ha demostrado y ha acreditado el valor que tiene y hay unas características que son fundamentales para que funcione, como su independencia", ha añadido.

Para Nieto, si esa independencia "no queda acreditada en todo el proceso desde la selección y el acceso a la carrera hasta luego su trayectoria profesional dentro de la carrera jurisdiccional, creo que ponemos en peligro el funcionamiento de la justicia y ponemos una vez más en peligro esa independencia judicial que es la base de la democracia y que este Gobierno permanentemente socava".

Ha señalado que lo que ha oído hasta ahora de esa reforma que pretende el Ministerio de Justicia le genera "más preocupación que entusiasmo".

Sobre el establecimiento de un sistema de becas para opositores por una cuantía equivalente al salario mínimo durante cuatro años y la habilitación de centros de estudio para que los aspirantes puedan acudir a estudiar y cantar sus temas durante el proceso de preparación, Nieto ha señalado que le parece bien que se ayude y apoye a las personas que quieren preparar unas oposiciones que son muy difíciles y muy complejas, como son las de juez o cualquier otra.

Ha indicado que hay muchas familias que no pueden sostener esa decisión de opositar, de manera que el hecho de que haya ayudas públicas, le parece "muy bien". No obstante, ha indicado que tiene que haber "objetividad" en el acceso a esas ayudas y academias preparatorias.

FILTRACIÓN DE VÍDEOS

De otro lado, en cuanto a la filtración de los vídeos de las declaraciones judiciales del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón y de la actriz Elisa Mouliáa, y el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la denunciante, Nieto ha señalado que no le pareció "que fuese el mejor día de su señoría".

"No me gustó el tono y no me gustó el enfoque de su interrogatorio; entiendo que el juez tiene que actuar con imparcialidad y que, en este momento, no hay una víctima ni un agresor, sino que hay una denunciante y un denunciado y para garantizar la imparcialidad no puede tomar partido por las partes", ha señalado.

"Creo que no fue el mejor día en este caso del juez Carretero, pero creo que seguramente él tiene un procedimiento y una forma de actuar diferente en su día a día y que la inmensa mayoría de los jueces también lo hacen", ha dicho José Antonio Nieto.

Ha querido dejar claro que España es un modelo a nivel europeo y a nivel mundial en el "tratamiento, la persecución de los delitos sexuales y de los delitos de violencia sobre la mujer y que, en absoluto, se puede cuestionar el papel de los jueces en esta materia que es modélico".

Respecto al hecho de que se filtren determinados extractos de la grabación de un juicio, ha indicado que si se viera completa la grabación, se vería que un juez tampoco "ha tenido una actitud particularmente beligerante o negativa", pero al ver sólo "extractos" y determinadas partes, tal vez éstas "no se corresponden con el tono general del conjunto del interrogatorio".