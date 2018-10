Andalucía ve "fundamental" que todas las CCAA se "sienten en una mesa" para abordar la financiación

Actualizado 04/07/2018 11:00:12 CET

Señala que Díaz llevará a la reunión del 23 de julio con Sánchez el acuerdo del Parlamento andaluz sobre este asunto

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Ramírez de Arellano, ha advertido este miércoles de que hay cuestiones generales en torno a la financiación autonómica que hay que debatirse "sentándose todos en una mesa", por lo que ha considerado un "factor fundamental" la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que espera sea "en las próximas semanas".

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, donde ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en el seno del Parlamento andaluz sobre este asunto, que cosechó "unanimidad" en la necesidad de analizar de manera "urgente" la financiación autonómica y "un gran consenso" en la solución aportada, teniendo en cuenta que Cs no lo apoyó finalmente.

"Andalucía es la única comunidad con un acuerdo así y tiene mucho mérito. Lo consiguió la que era consejera de Hacienda y ahora ministra del ramo, María Jesús Montero, y tengo confianza en que también consiga un acuerdo para España", ha subrayado.

De esta manera, ha llamado a empezar a trabajar de manera "urgente" sobre el tema, toda vez que va "al núcleo del Estado", a las competencias de las comunidades y afectan a los servicios públicos que estas gestionan.

De esta manera, ha dicho no compartir que se reforme el sistema de financiación autonómica en base a reuniones bilaterales porque "no es solo se trata de hablar de las necesidades de financiación" sino que es "algo de más calado". En este sentido, ha apuntado al reparto de las competencias, a que servicios se incluyen, criterios para su homogeneización. "Esto no se puede hacer de manera bilateral", ha indicado.

"Hay muchos otros asuntos de carácter general que tienen que ser discutidos con todos en la mesa", ha indicado Arellano, quien prevé que "en las próximas semanas" se convoque el CPFF, donde también se discuta sobre cuestiones que condicionan los presupuestos andaluces para 2019, como el reparto del déficit entre comunidades, las entregas a cuenta o la regla de gasto.

En este punto, el consejero ha afeado que la ministra se haya encontrado "a cero" los trabajos sobre financiación autonómica en su llegada al Ministerio de Hacienda. "Era un compromiso pero el Gobierno de Mariano Rajoy no había avanzado ni un milímetro", ha subrayado.

Preguntado sobre la reunión el próximo 23 de julio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, ha destacado que "como no puede ser de otra manera" Díaz se mantendrá firme en sus reivindicaciones y llevará el acuerdo parlamentario alcanzado en Andalucía.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha señalado que "no había más remedio" que aprobar para este año los que ya estaban en trámite y estará "muy atento" para la elaboración de los siguientes.

Sobre los presupuestos andaluces para 2019, ha afirmado que se está trabajando "intensamente" y ahora están terminando la fase interna en la que cada Consejería presenta sus propuestas. Además, en julio se conocerá la envolvente general y "todos los años en septiembre se inician los contactos" con el resto de grupos.

"Son cuestiones normales a ritmos normales", ha enfatizado en referencia a declaraciones de fuerzas políticas que ven en este calendario de trabajo una posibilidad de adelanto electoral. Así, ha señalado que aún no se ha producido ningún contacto con su socio prioritario Ciudadanos.

Por último, preguntado sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, el consejero lo ha desligado de la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones acordada con Cs y ha explicado que el primero contó con "alguna polémica jurídica" sobre su interpretación y, una vez aclarado, el objetivo de la Junta es que "quede claro cómo hacerlo".