Aprobadas en el Ayuntamiento de Córdoba las ordenanzas fiscales de 2025 con el voto en contra de la oposición

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este martes en el Pleno Ordinario de modo provisional la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2025, que recoge, según ha detallado la delegada de Hacienda, Economía y Empleo, Blanca Torrent, una reducción de la presión fiscal de 1.481.671 euros; mientras que los grupos de la oposición --PSOE, Hacemos y Vox-- han votado en contra, tras advertir de "un aumento de la presión fiscal en 15 millones", tener "efectos negativos" y con "falta de diálogo".

En la sesión se han rechazado la enmienda a la totalidad del PSOE y las diez enmiendas de Hacemos, a la vez que en el debate han tenido que ser desalojados padres de alumnos del Colegio La Aduana ante sus reclamaciones a voces y protestas por la situación del centro, pidiendo la dimisión del edil de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga.

En su intervención, la delegada ha valorado la labor del equipo de técnicos del órgano de gestión tributaria con "gestión excelente de recursos" y "la agilización de procedimientos, la creación de la oficina virtual tributaria para trámites 'online', así como la implantación del nuevo sistema de información tributaria, que ha permitido que, bajando la presión fiscal, los resultados obtenidos sean óptimos".

En concreto, la edil ha defendido que "desde 2019, Córdoba crece" y ello "se sustenta en una apuesta decidida por aliviar la presión fiscal de todos los cordobeses, convirtiéndose en una ciudad más amable y atractiva fiscalmente para empresas y autónomos y generar empleo y riqueza", a la vez que "velando siempre por servicios públicos eficaces para todos", de modo que "la bajada de impuestos y tasas para 2025 se une a las cinco bajadas de impuestos de años anteriores", ha remarcado.

En relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para los turismos; el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y el Impuesto sobre Actividades Económicas, se contempla una bajada media del 2% y el decremento acumulado desde 2019 en dichos impuestos es del 13,21%, 15,36% y 4%, respectivamente.

En el caso de las tasas, ha mencionado que la de licencia de actividad, en todos sus coeficientes, tiene una bajada acumulada del 22%; en licencia urbanística, una disminución del 10,25%; se contempla la reducción del IBI en un 1%, de acuerdo a propuestas del Consejo del Movimiento Ciudadano, y se facilitará el pago de los asimilados fuera de ordenación, con una liquidación de su tasa de forma progresiva, comenzando con un 25% al inicio y a la finalización de todos los procedimientos al pago total, con fraccionamiento del mismo.

Asimismo, se recogen "reducciones en la presión fiscal acumulada desde 2019 que se reflejan en un 20% menos para la tasa de ocupación de la vía pública, los veladores; un 10,24% menos en la tasa de licencia urbanística; un 50% en la de entrada de vehículos a los polígonos industriales; un 20% en el caso de la tasa de comercio ambulante, y el 20% menos en la tasa de instalación de kioscos".

También, ha afirmado que se pagará un 13,93% menos en el IBI rústico, después de que "Córdoba estaba en los tramos más altos a nivel nacional en este impuesto"; en el caso de plusvalía, se mantiene la bonificación del 95% en transmisiones 'mortis causa', y el sello de coches y motocicletas "desde 2019 ha experimentado una bajada del 13,21%", ha recordado.

Igualmente, Torrent ha subrayado que "Córdoba cuenta con una de las mayores reducciones del IBI derivadas de la instalación de sistemas de aprovechamiento solar, con plazo de reducción de cuota de hasta diez años", a la vez que "se contempla la posibilidad de acogerse a la reducción del 50% por instalaciones de sistemas de aprovechamiento de energía solar, aplicable también a comunidades energéticas".

Además, ha comentado que "con esta medida podrán acogerse a la reducción las viviendas que, por su localización, no pueden en la actualidad instalar este tipo de placas", al tiempo que "se mantiene la bonificación del 75% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica para propietarios de vehículos híbridos y no contaminantes", ha indicado, entre otros impuestos, tasas y bonificaciones.

LA OPOSICIÓN

Mientras, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha criticado que "el ahorro para los bolsillos por la inflación controlada y la bajada de las hipotecas lo va a sacar Bellido de los bolsillos en impuestos", precisando que "estas ordenanzas están incompletas" al no recoger agua y basura, "cuando hace escasamente cinco días eran figuras tributarias", y ha aseverado que "hay que contarlos a efectos de presión fiscal y de cálculos".

Tras ello, ha manifestado que no están de acuerdo con este expediente, porque "reduce la capacidad de gasto del Consistorio en 1,4 millones", cuando "hay muchas necesidades en esta ciudad"; porque "afecta a la capacidad recaudatoria"; porque "no hay progresividad prácticamente"; porque "reducen la progresividad fiscal", y porque "aumenta, curiosamente, la presión fiscal en 15,4 millones, incluyendo las dos prestaciones patrimoniales no tributarias del agua y la basura".

Así, ha afeado al gobierno local que "no tiene una política fiscal, sino ocurrencias, con un modelo de favorecer a los poderosos y a los grupos de presión para los que ustedes son débiles", algo que "están demostrando con esta política y con otras muchas", mientras que "están siendo duros y fuertes con la política fiscal que se le aplica al ciudadano de pie", ha censurado.

Por su parte, la viceportavoz de Hacemos, Irene Ruiz, ha lamentado que el gobierno no estaba por acoger propuestas de su grupo por la "visión diametralmente opuesta en el sistema fiscal" y que "la propuesta del PP de aplicar bajada lineal de impuestos y tasas, aunque a priori puede sonar atractiva, tiene que hacer reflexionar qué coste tiene", dado que "lejos de beneficiar a la mayoría, la realidad es que tiene efectos negativos en la capacidad del Ayuntamiento para tener ingresos, financiar y dar cobertura de calidad y eficiente a servicios públicos".

De igual modo, ha señalado que su grupo planteó enmiendas para "establecer tipos impositivos más sociales, proporcionales, equitativos y justos, dentro del marco de la justicia distributiva, la eficiencia económica, bienestar común y prestar servicios públicos de calidad", a lo que ha agregado que "esta bajada lineal siempre va a favorecer desproporcionadamente a los que más tienen".

Igualmente, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha reprochado las faltas de respuesta del gobierno ante planteamientos de su grupo, de modo que ha advertido de que en esta materia "este mandato está siendo de vergüenza, con mayoría absoluta, sin escuchar a la oposición", a lo que ha añadido que "hablan de impuestos que no paga prácticamente nadie", mientras que "sí paga todo hijo de vecino en esta ciudad la basura y el agua".

Según ha planteado la edil, "no sé cómo no les da vergüenza seguir hablando de bajada de impuestos", al tiempo que ha enfatizado que "no han bajado más impuestos que los que bajaron obligados por Vox en el mandato pasado", subrayando que "lo de este año es de vergüenza, con la subida de basura y agua, con unos servicios pésimos".

EL MOVIMIENTO CIUDADANO

Y el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, ha agradecido el diálogo con Hacienda, aunque "la respuesta suele ser prácticamente no recoger las peticiones", de manera que "parece ser que, no por razones de ilegalidad, sino de oportunidad o concepto, en el área de Hacienda no acaban de verlas", ha apuntado.

Al respecto, ha expuesto que "lo que preocupa ya últimamente es cuánto dinero va a tener que salir de nuestro bolsillo para, en general, mantener los servicios públicos", porque "nosotros tenemos una posición favorable a que hay que pagar impuestos y tasas", pero "que sea proporcional, progresivo y justificado", ha manifestado.