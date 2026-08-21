Armilla (Granada) acerca a los jóvenes los recursos de apoyo psicológico y trámites administrativos tras los terremotos

El Consistorio de Armilla pone también a disposición de la ciudadanía una oficina de atención que estará ubicada en la Casa de la Cultura y que funcionará de 9.00 a 13.00 horas desde el próximo martes 25 de agosto. - AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

ARMILLA (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Armilla (Granada) continúa con su labor de estar junto a los vecinos afectados por los terremotos de magnitud 4,8 Mw de la madrugada del sábado 15 de agosto y del martes 18, y ofrecerá atención a su población joven y también asesoramiento a toda la ciudadanía con la colaboración del Colegio de Abogados de Granada.

Así lo han señalado en un comunicado en el que detallan que la Concejalía de Juventud ofrece a los jóvenes apoyo, orientación o simplemente saber qué recursos tienen a su disposición. "Se tratará de ayudar a encontrar recursos de apoyo psicológico, pero también orientar sobre ayudas, trámites o cualquier otra necesidad que haya podido surgir estos días", exponen.

Este servicio en el Espacio Joven, en el Centro Reina Sofía de Armilla, va a estar disponible de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas.

El Consistorio de la ciudad pone también a disposición de la ciudadanía una oficina de atención que estará ubicada en la Casa de la Cultura y que funcionará de 9.00 a 13.00 horas desde el próximo martes 25 de agosto.

Esta oficina estará coordinada con el Colegio de Abogados de Granada para ofrecer de manera inmediata atención y asesoramiento especializado a los ciudadanos que lo necesiten, facilitando el acceso a la información y a los trámites que puedan derivarse de las consecuencias del terremoto.

"En estos días estamos intentando estar cerca de todas las personas que puedan necesitar ayuda, pero queremos prestar una atención especial a la gente joven, porque normalmente tiene menos contacto con la Administración y muchas veces no sabe qué recursos tiene a su disposición o dónde tiene que acudir para pedir ayuda", ha explicado la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate.

"No se trata de decirles que desde el Ayuntamiento vamos a solucionar todos sus problemas, sino de abrirles una puerta. Queremos escucharles, conocer qué necesitan y acompañarles para que puedan llegar al recurso adecuado, también cuando necesiten apoyo psicológico después de unos días que han generado miedo, incertidumbre y preocupación", añade la regidora.

"Queremos que cualquier joven de Armilla que tenga una duda, necesite hacer un trámite o simplemente no sepa dónde acudir sepa que puede venir al Espacio Joven y que allí va a encontrar a una persona que le escuche y le ayude a encontrar la mejor opción", ha subrayado la alcaldesa.

Cañavate también ha destacado la colaboración con el Colegio de Abogados de Granada para poner en marcha la oficina de atención a las personas afectadas por los terremotos. "En estos días están surgiendo muchas dudas sobre seguros, reclamaciones, responsabilidades o trámites que no siempre son fáciles de resolver. Queremos que nuestros vecinos y vecinas puedan contar con asesoramiento especializado, sepan qué pasos tienen que dar y tengan a su alcance la información necesaria para afrontar cada situación con mayor seguridad", ha dicho.

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Estos recursos se suman al trabajo que los servicios públicos municipales llevan realizando desde las primeras horas posteriores al terremoto registrado el sábado 15 de agosto, con epicentro en el entorno de Alhendín.

Los terremotos han provocado en Armilla numerosas llamadas de vecinos y vecinas, daños materiales puntuales y desperfectos principalmente en elementos no estructurales de edificios, sin que se hayan registrado daños estructurales graves generalizados.

Desde el primer momento, Policía Local, Protección Civil, servicios municipales y técnicos especializados han trabajado de forma coordinada para atender las incidencias y revisar los inmuebles afectados. Hasta ahora se han registrado a Policía Local más de 500 llamadas, mientras que se han realizado alrededor de 300 intervenciones de inspección, saneamiento y retirada de elementos inestables.