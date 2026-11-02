Arrancan obras en plaza del Minarete de Granada, que convertirán un solar en desuso en un parque con juegos infantiles

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, visita en la Plaza del Minarete el inicio de las obras que convertirán un solar en desuso en un parque con juegos infantiles inclusivos - AYUNTAMIENTO

GRANADA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado el inicio de las obras para transformar un solar municipal en desuso de 1.882 metros cuadrados, situado en la Plaza del Minarete, en el barrio Genil, en un nuevo parque urbano con juegos infantiles inclusivos, zonas verdes, espacios deportivos y áreas de descanso. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Albaida Infraestructuras.

La actuación permitirá recuperar para los vecinos un solar situado entre las calles Almenara y Acequia, actualmente sin urbanizar, con suelo de tierra y un desnivel respecto a las calles colindantes, según han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

El terreno carece de zonas verdes, mobiliario urbano, sombra, iluminación interior y accesos adecuados, lo que impide su aprovechamiento como espacio público en una zona residencial consolidada.

El proyecto contempla una nueva plaza ajardinada con una zona de juegos infantiles inclusivos, un área deportiva de calistenia y espacios de descanso, conectados mediante recorridos peatonales. La actuación incorporará además 28 árboles, tres pérgolas que sumarán 75 metros cuadrados, mobiliario urbano y alumbrado led.

La zona infantil ocupará aproximadamente 150 metros cuadrados y contará con cinco elementos de juego. Entre ellos destaca una estructura temática denominada Átomo, formada por siete módulos, con dos toboganes y una barra de descenso. También se instalará un carrusel inclusivo adaptado para niños que utilizan silla de ruedas, equipado con sistema de frenado y elementos de seguridad.

La zona se completará con un columpio cesta y dos juegos de muelle de temática espacial, denominados OVNI y Alien, dirigidos a los más pequeños. Todos los elementos se instalarán sobre un pavimento continuo de caucho de seguridad, con diferentes colores y la posibilidad de incorporar juegos dibujados en el suelo, como rayuelas o tres en raya.

Junto a la zona infantil se habilitará un área de calistenia para practicar deporte al aire libre, especialmente dirigida a jóvenes y adultos. La plaza contará también con zonas de descanso equipadas con bancos, papeleras y jardineras centrales que podrán utilizarse como asientos, además de una fuente adaptada con tres puntos de uso para niños, personas en silla de ruedas y mascotas.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "con estas obras recuperamos un solar municipal en desuso y lo transformamos en un nuevo parque con juegos infantiles inclusivos, zonas verdes, espacios de sombra y deporte al aire libre. Queremos aprovechar los espacios disponibles en nuestros barrios para crear nuevos lugares de encuentro y convivencia y mejorar la calidad de vida de los vecinos".

La nueva plaza contará con 28 árboles de diferentes especies: once ginkgos, seis moreras sin fruto, cinco ciruelos ornamentales, tres cedros del Líbano y tres arces. Se distribuirán junto a las zonas de juego, deporte, descanso y paseo para proporcionar sombra natural y mejorar el confort ambiental.

La jardinería se completará con arbustos y plantas ornamentales, como lantanas, durillos y eleagnos. También se instalarán tres pérgolas de cinco por cinco metros, que sumarán 75 metros cuadrados de superficie y contribuirán a crear nuevas zonas de sombra y descanso. Estas estructuras incorporarán plantas trepadoras y las zonas ajardinadas contarán con riego por goteo para optimizar el consumo de agua y facilitar su mantenimiento.

Asimismo, han detallado que la nueva plaza contará con alumbrado led tanto en el interior del parque como en el camino perimetral junto a las parcelas colindantes. Se instalarán columnas de diseño municipal Cartuja, de 3,75 metros de altura, con faroles modelo Albaicín. Además, cada una de las tres pérgolas dispondrá de iluminación led propia para mejorar la visibilidad en las zonas de descanso.

La actuación mejorará también la accesibilidad de la plaza, actualmente dificultada por el desnivel del terreno respecto a las calles Almenara y Acequia. Desde Almenara se habilitará un acceso a nivel de acera, sin escalones, para facilitar la entrada de personas con movilidad reducida, además de unas escaleras en el extremo opuesto.

Por su parte, desde Acequia se construirá un camino peatonal pavimentado en pendiente, junto a las viviendas, que conectará con el interior del parque.

En el interior, los senderos de pavimento blando conectarán las zonas infantiles, deportivas, ajardinadas y de descanso. También se instalarán pavimentos adoquinados en el acceso principal, junto a las pérgolas y bancos y alrededor de las jardineras centrales, para diferenciar las zonas de paso y descanso y facilitar los desplazamientos por el parque.

De igual modo, los trabajos incluirán la nivelación y compactación del terreno, la demolición de los muros existentes y la construcción de nuevos elementos de delimitación. También se ejecutarán los pavimentos, las plataformas para los equipamientos y los sistemas de drenaje necesarios para evacuar el agua de lluvia.

Esta intervención responde también a las demandas de los vecinos del barrio Genil y forma parte de las actuaciones que desarrolla el Ayuntamiento para recuperar espacios en desuso, mejorar los barrios y crear nuevas zonas verdes, espacios de ocio y lugares de encuentro y convivencia.