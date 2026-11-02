Esta semana hay que resintonizar de nuevo la TDT: ¿Qué día y cómo hacerlo?

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión para buscar canales, en Madrid (España), a 7 de octubre de 2020. El cese de emisiones de algunos canales en sus antiguas frecuencias de la TDT en la Comunidad de Madrid se producirá este miércoles, s - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos tendrán que resintonizar los televisores este jueves 5 de noviembre para no perder la señal de canales con el inicio de las emisiones de la televisión digital terrestre (TDT) en ultra alta definición (UHD) mediante la tecnología DVB-T2 en el múltiple digital RGE2 y de la nueva cadena de ámbito nacional 'La Séptima'.

Como indica la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (Fenitel), para acceder a las emisiones en UHD, localizar el nuevo canal estatal y disponer de todos los canales en su nueva ubicación, será necesario realizar una nueva búsqueda o resintonización desde el televisor o receptor.

Es esta ocasión, no se producirá un apagón general de la TDT, ya que si no se realiza una nueva sintonización, los canales actuales podrán continuar viéndose en alta definición (HD), al igual que el nuevo canal y además en UHD, La 1 y La 2 de TVE, Antena 3 y Telecinco. No obstante, determinados canales pueden cambiar de posición o dejar de aparecer correctamente.

Antes de las 8.00 horas dará comienzo la primera fase de implantación del estándar DVB-T2, que ya se utiliza en la mayoría de los países de la Unión Europea y permite emisiones en UHD, que ofrecen mayor nitidez y calidad tanto de imagen como de sonido. La televisión por el satélite y por internet ya emiten en UHD.

La implantación de la tecnología DVB-T2 libera parte de la capacidad de uno de los múltiples digitales del espectro radioeléctrico --los bloques de frecuencias donde se emiten simultáneamente varios canales--, dejando espacio para la emisión de 'La Séptima', cuya licencia se adjudicó el pasado 26 de mayo.

Hasta que se haga una nueva sintonización, no se podrán ver las nuevas emisiones en UHD, pero la mayoría de los canales se podrán seguir viendo como hasta ahora, en alta definición (HD). Solamente en el caso de Clan (RTVE), DKISS (RadioBlanca), Atreseries (Atresmedia), BeMad y Boing (Mediaset España) es imprescindible sintonizar de nuevo, pues esos canales podrían verse en una ubicación diferente del dial TDT o incluso dejar de verse, en función de la configuración de los aparatos receptores.

Según detalla la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), si un ciudadano ve la televisión a través de un operador de telecomunicaciones, no será necesario resintonizar el aparato ya que el operador se encargará de gestionar el cambio.

En el caso de los usuarios de SAT-TDT que residen en una zona rural o de sombra, la actualización de los canales suele ejecutarse de forma automática desde la propia plataforma satelital, por lo que habitualmente no es necesario que resintonizar manualmente, como indica la organización.

CÓMO RESINTONIZAR LA TDT

Los ciudadanos que tengan que resintonizar su televisor para ver los nuevos canales deberán acceder al menú de configuración del aparato, realizar una búsqueda automática y guardar los cambios una vez finalizado el proceso.

En primer lugar, hay que encender el televisor y pulsar el botón 'Menú', 'Home' o 'Ajustes' del mando a distancia. A continuación, hay que buscar el apartado de canales, cuya denominación puede variar según el fabricante. Este puede aparecer identificado como 'Canales', 'Emisión', 'Instalación', 'Configuración' o 'Sintonización'.

Una vez dentro de este apartado, el usuario deberá seleccionar la opción 'Búsqueda automática de canales' o 'Sintonización automática' y esperar a que termine el proceso sin apagar el televisor o el receptor.

Concluida la resintonización, el usuario deberá guardar los cambios y comprobar que todos los canales aparecen de forma correcta. Tras la búsqueda, puede ser necesario ordenar de nuevo la lista de canales para adaptarla a las preferencias de cada persona.

El proceso para la implantación de este nuevo estándar tecnológico está incluido en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado en marzo de 2025. Desde la entrada en vigor del Plan, los aparatos de televisión que se comercializan en España tienen la obligación de poder sintonizar emisiones de TDT en ultra alta definición.

Los ciudadanos que no dispongan de televisores adaptados a esta tecnología seguirán recibiendo los contenidos en HD como hasta ahora. Cuando el parque de receptores de televisión digital terrestre esté suficientemente adaptado, comenzará la segunda fase de la evolución tecnológica de la TDT, con la implantación global de la calidad UHD en los canales autonómicos y locales.