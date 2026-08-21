El arzobispo de Granada plantea una procesión de rogativas de San Agustín, protector de la ciudad, por los terremotos

Archivo - Imagen del Cristo de San Agustín. - FB HERMANDAD DEL CRISTO DE SAN AGUSTÍN - Archivo

GRANADA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, ha planteado su deseo personal de celebrar una salida procesional de rogativas de la imagen de San Agustín, protector de la ciudad, tras el episodio sísmico al que asiste la capital y su área metropolitana.

Así lo ha señalado en un comunicado la Hermandad del Cristo de San Agustín, que apunta que en una próxima reunión se abordará esta posibilidad de la que aún no hay definida fecha, horario o itinerario.

Después de que el arzobispo trasladara a la Hermandad este pasado jueves su deseo personal y petición expresa de que la venerada imagen realice una salida procesional debido a los terremotos que sufre La Vega de Granada, esta agrupación celebró este pasado jueves un cabildo extraordinario de oficiales para tratar en el asunto.

En el comunicado emitido tras el encuentro señalan que ante la serie sísmica "estamos en las mejores manos" en referencia al sagrado protector de la ciudad y a la Virgen de las Angustias, patrona de la capital nazarí.