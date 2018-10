Asaja exige a Diputación que cumpla y medie para que el Gobierno construya las conducciones de la presa de Siles (Jaén)

Publicado 14/09/2018 11:07:21 CET

JAÉN, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja ha exigido a la Diputación Provincial de Jaén una respuesta sobre su compromiso con los regantes de la presa de Siles de intermediar con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que sea el Gobierno de España el que se haga cargo de construir las conducciones y los agricultores puedan regar cuanto antes desde esta infraestructura hidráulica inaugurada hace tres años y que sigue sin ponerse en servicio.

La patronal agraria ha recordado que el compromiso de la Diputación vino de la reunión celebrada el pasado 25 de julio en La Puerta de Segura en la que el presidente de la Administración Provincial, Francisco Reyes, se comprometió a ello con la Plataforma de la presa de Siles.

El gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, ha indicado en un comunicado que "si ya no hay controversia sobre quién tiene que hacerlo, no entendemos cómo todavía no tenemos respuesta de que en Consejo de Ministros se ha aprobado esta actuación, o al menos un gesto de voluntad política con el fin de que los regantes de la Sierra de Segura puedan tener agua cuanto antes, máxime cuando se está hablando ya de los presupuestos de 2019".

La organización agraria considera que se está intentando "marear la perdiz" con parches, aludiendo a las concesiones de riego en precario del 1.000 hectáreas que pide UPA Jaén. Dichas concesiones en precario, según Asaja, no garantizan la futura continuidad de estos riegos ni cuentan con respaldo jurídico alguno de que se vayan a hacer definitivas.

AL MENOS LAS 3.500 HECTÁREAS PREVISTAS EN EL PHN

Desde Asaja-Jaén, como miembros de la plataforma, van a pedir que el compromiso sea el de luchar por los riegos con concesión definitiva para, al menos, las 3.500 hectáreas contempladas en el Plan Hidrológico Nacional, ampliables en el futuro a muchas más.

Así, ha tachado de "deslealtad para todos los regantes de la sierra y para la plataforma" el planteamiento de UPA-Jaén al intentar conseguir agua en precario para "unos elegidos". Ha recordado que esto "supondrá un gasto para los regantes que no deberían afrontar si la Administración se hubiese comprometido ya a hacer las conducciones después de declararlas de interés público".

La organización agraria, junto al resto de miembros de la Plataforma de la Presa de Siles y a los futuros regantes de la zona, baraja movilizaciones en la próxima semana para pedir las conducciones. "Si ya se ha adquirido un compromiso, no es de recibo que se centren los esfuerzos en otro tipo de riegos en precario, desviando la atención y callando a unos cuantos, mientras la gran mayoría se queda sin agua", ha concluido Valero.