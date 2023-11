La Asociación Libre de Abogados pide "respeto" al resultado electoral tras la declaración del Colegio de Granada

GRANADA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) de Granada ha pedido este viernes "respeto" al resultado de las elecciones "legalmente celebradas" el pasado julio al hilo de la declaración institucional emitida este viernes por el Colegio de Abogados granadino apuntando que el pacto entre PSOE y Junts "supone un ataque frontal al Estado de Derecho".

También a la configuración de las Cortes Generales y "su función como representación de la ciudadanía", estando "reñida", según ha expuesto la ALA en un comunicado, la declaración del ente colegial con "el deber que tiene de abstenerse de emitir opiniones en favor o en contra de los acuerdos que puedan tomar determinados grupos políticos".

"El hecho de que el resultado de las pasadas elecciones del 23 de julio de 2023 no sea del gusto de los que no pueden articular una propuesta de gobierno, no justifica el grosero desprecio a la autonomía de las cámaras legislativas para configurar con las debidas garantías el procedimiento de tramitación parlamentaria", han indicado desde la ALA.

Para esta asociación, la declaración emitida por el Colegio de Abogados de Granada, "en sí misma, pone de manifiesto su falta de neutralidad institucional y su falta de respeto a la pluralidad política, al anunciar acciones frente a una futura e hipotética ley que ni siquiera ha sido tramitada".

El Colegio "desaprovecha y maltrata el papel institucional que realmente puede y debe ocupar", según la ALA, que hace referencia a la necesidad de "un pronunciamiento contra la crispación en las calles que promueven movimientos ultras y antidemocráticos".

Asimismo, la ALA apunta a las sentencias que han determinado con anterioridad que un colegio profesional, como "corporación de derecho público, no puede pronunciarse abandonando su posición de neutralidad, asumiendo posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectada del interés profesional que representa".