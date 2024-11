ATA alerta de que ni un 5% de las empresas y autónomos afectados por la DANA ha solicitado ERTE o cese de actividad

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor, ha alertado este miércoles de que ni un 5% de las cerca de 50.000 empresas y trabajadores autónomos afectados por la DANA han solicitado ayudas por ETE o prestaciones por cese de actividad y ha advertido de que los efectos en la Comunidad Valenciana no son comparables a los vividos con la pandemia del Covid porque ha habido "siniestros totales y centros de trabajo que han desaparecido".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Amor ha lamentado que las ayudas directas de entre 5.000 y 150.000 euros puestas en marcha por el Gobierno han "dejado fuera a todos aquellos autónomos que estuvieran en tránsito o desplazados en la zona de la catástrofe el día 29 de octubre", así como a los que no "hubieran hecho declaración de la renta o del impuesto de sociedades en el año 2023" o a los que "estuvieran en tarifa plana o cuota reducida con menos de un año de antigüedad y las mujeres madres que se hayan incorporado tras la maternidad".

"La solicitud de ayudas de ERTE y cese de actividad por parte de los autónomos va muy lenta porque esto no es el Covid. Aquí ha habido pérdidas en comercios, cafeterías o restaurantes que en algunos casos superan los 200.000 euros y con una ayuda de 5.000 euros, 800 euros de prestación por cese de actividad o un ERTE no se reconstruye un negocio", ha asegurado el presidente de ATA, que ha recordado que "en el COVID nos confinamos y cuando volvimos a nuestros comercios y fábricas todo estaba intacto, pero aquí ha desaparecido todo".

"ERROR DE DIAGNÓSTICO"

Tras destacar el efecto que tiene para el consumo el hecho de que "prácticamente uno de cada tres ciudadanos de la provincia de Valencia lo ha perdido todo o gran parte", Amor ha subrayado que la recuperación de las zonas más afectadas por la DANA va a "depender del nivel de ayudas directas que se den para reconstruir y de cómo se pueda poner en marcha".

"Uno de cada cuatro autónomos que tiene un local abierto al público, ya sea oficina, nave, despacho, local comercial, bar, restaurante u hotel, se está planteando si volver o no a abrir. Indudablemente esta zona va a entrar en depresión si no se hace una apuesta importante de reconstrucción y con ayudas directas", ha insistido el vicepresidente de CEOE, que ha recalcado que "esto no se arregla ni con 5.000 ni con 10.000, ni con 15.000 euros, ni exclusivamente con ERTE o con cese de actividad, de forma que o hay una apuesta decidida o desgraciadamente muchas actividades económicas se van a quedar en el camino".

En su opinión, ante la DANA se ha producido un "error de diagnóstico" porque "el escudo social puede estar muy bien, funcionó mucho durante la pandemia y no dudo de que aquí sirva para determinadas empresas, pero para otras no va a tener ningún tipo de resultado porque lo que necesitan es otra cosa".