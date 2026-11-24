La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación de Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor (i), parti - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación de Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor, ha tachado este martes de "indecente" la utilización que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno de las reuniones del Consejo de Ministros para aprobar medidas en una suerte de "tómbola electoral" con la vista puesta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y entre las que figuraría la ampliación de permisos por fallecimientos que se aprobará este martes, 24 de noviembre.

Durante su participación en una nueva edición de los encuentros informativos de Europa Press Andalucía organizada en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, el presidente de ATA se ha pronunciado así a propósito de la medida que tiene previsto aprobar este martes el Consejo de Ministros, un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos.

"La tómbola electoral sigue", ha comentado al respecto Lorenzo Amor, quien ha llamado la atención acerca de que, tras la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, el Gobierno ha empezado a convocar reuniones del Consejo de Ministros dos días a la semana, martes y viernes, y ha avisado de que en la próxima reunión del Ejecutivo irá "la revalorización de las pensiones", de la que aún no se podrá precisar en qué cantidad porque aún no se conoce en qué porcentaje se ha incrementado la inflación este año, según ha advertido el presidente de ATA.

"Las pensiones se van a revalorizar una vez que se conozca, como dice la ley, el IPC del año" que concluye, algo que "conoceremos en diciembre", ha subrayado el presidente de ATA, que en ese punto ha incidido en llamar la atención acerca de que, en el marco de la "tómbola electoral" del Gobierno, "va el viernes al Consejo de Ministros un real decreto donde no se le va a decir a los pensionistas cuánto se va a revalorizar" su pensión, sino que "se va a decir que se va a revalorizar, como dice la ley, conforme al IPC que cierre el año".

Lorenzo Amor ha señalado en ese punto que le "parece indecente utilizar medidas que no se han tomado en los últimos tiempos para dañar un puñado de votos", y ha considerado que evidencia "una caída de la calidad democrática tremenda", y que así lo pensaría de cualquier gobierno que actuara así "en plena campaña electoral".

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE ha criticado además que de la aprobación de dicho decreto para la ampliación del permiso en caso de fallecimiento se enteraron en su organización "por la prensa y por una carta pública" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, difundida este pasado lunes, "a pesar de que esos permisos no los va a pagar la Seguridad Social", sino "los autónomos y las empresas".

EL "DERECHO" DE LOS AUTÓNOMOS A "LLORAR A SUS MUERTOS"

Lorenzo Amor ha agregado que él no iba a "entrar en el fondo" de si le parecen "bien diez días, cinco días" o cuántos por fallecimiento de un familiar, si bien ha apostillado que él es "de los que considera que dos días --de dicho permiso-- se queda corto, y que había que mejorar" ese número de días.

Dicho esto, ha subrayado que el decreto que va a aprobar el Consejo de Ministros "incluye a los trabajadores asalariados, pero no a los autónomos", y por ello se ha preguntado "quién les paga los diez días a los autónomos para llorar a sus muertos". "¿O es que los autónomos no tienen derecho a llorar a los muertos?", se ha preguntado el presidente de ATA.

Lorenzo Amor ha criticado además el "orillamiento" por parte la vicepresidenta Yolanda Díaz "de las organizaciones empresariales en el diálogo social", algo que le "reprochó" la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que ha influido para que la actual ministra de Trabajo no sea "directora" de dicho organismo pese a que aspiraba a serlo, según ha continuado argumentando el presidente de ATA.

"Fue la propia OIT quien reprochó a Yolanda Díaz el orillamiento de las organizaciones empresariales en el diálogo social", ha aseverado en esa línea el presidente de ATA antes de agregar que "no puede presidir o dirigir la OIT quien orilla el fondo y la esencia de la OIT".

SUBIDA DEL SMI

Asimismo, preguntado por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 que el Gobierno también ha aprobado en campaña electoral, Lorenzo Amor ha querido dejar claro que él considera que dicho sueldo "hay que subirlo, teniendo en cuenta el nivel de inflación" actual.

Dicho esto, ha apostillado que "no hay ningún informe técnico para subir el IPC un 5,3%" como ha decidido el Gobierno, y que "el único informe que hay es de unos expertos, de parte, que hablan de un 4,9%" de subida recomendada.

Lorenzo Amor ha recordado que ya el pasado mes de febrero se subió el SMI "con carácter retroactivo", por lo que, en su opinión, no había "prisa" para volverlo a incrementar este mismo año, y además "subirlo un 5,3%".

Ha indicado que "desde las organizaciones empresariales, desde ATA", le aconsejaron al Gobierno que esperase "al 30 de noviembre" o a diciembre, a cuando se conozca "el dato de inflación adelantado, que es el que se va a utilizar para subir las pensiones".

"Pero, claro, lo que estamos viendo es la tómbola en la que se ha convertido el Consejo de Ministros", cuyas reuniones "se están utilizando para tomar una serie de medidas que no son de urgente necesidad", según ha insistido en criticar Lorenzo Amor antes de concluir que "el salario mínimo había que subirlo, pero el año pasado se hizo en febrero", por lo que, en su opinión, "habría que esperar" primero "a tener los informes técnicos correspondientes para poder hacerlo".