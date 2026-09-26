Avanzan las obras de restauración del Palacio de los Enríquez en Baza

En estos días la actuación se está concentrando en el ala norte del palacio. Se están consolidando las cubiertas interiores, se están reforzando los muros que se encuentran más dañados y se empiezan a ver ya algunas dependencias renovadas. - AYUNTAMIENTO DE BAZA

BAZA (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

Las obras de restauración del Palacio de los Enríquez, en la ciudad granadina de Baza, siguen adelante con normalidad, reconstruyendo en unos casos y renovando en otros algunos de los espacios más deteriorados de este monumento.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento bastetano, que detalla que los empleados de la empresa Rehabitec se distribuyen por distintas zonas del edificio, al tiempo que se repara también el recinto ajardinado, donde se han determinado ya algunas vías de paseo junto a la alberca.

El alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, junto a la concejala de Urbanismo y Patrimonio, María del Carmen López, han visitado las obras para conocer de primera mano su situación.

En estos días la actuación se está concentrando en el ala norte del palacio, posiblemente la más deteriorada y la que menos se suele vincular con el valor histórico de este Bien de Interés Cultural. Se están consolidando las cubiertas interiores, se están reforzando los muros que se encuentran más dañados y se empiezan a ver ya algunas dependencias renovadas.

"Los trabajos están demostrando el gravísimo estado de conservación al que ha llegado este edificio, lo cual está suponiendo un mayor esfuerzo en su rehabilitación. Es una pena que se haya dejado tanto tiempo abandonado y sin un mínimo mantenimiento", ha expuesto el alcalde.

"Nuestra intención es que las obras puedan avanzar todo lo posible, consolidar y reforzar todo lo que podamos y seguir invirtiendo en que el Palacio de los Enríquez recupere su valor y pueda ser aprovechado como reclamo turístico y como contenedor cultural para la ciudad", ha concluido el regidor.

(EUROPA PRESS)