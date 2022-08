Ayuntamiento de Córdoba dice que el decreto de ahorro de energía es para "cumplirlo", pero "se podía hacer de otro modo"

CÓRDOBA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez (Cs), ha dicho este miércoles sobre el decreto de ahorro de energía impulsado por el Gobierno central que "las normas están para cumplirlas" y no va a "llamar a ningún tipo de insumisión civil, fomentando el incumplimiento de la norma", aunque cree que otra cosa es que "se podía haber hecho de otra manera, que se deberían de efectuar cambios".

En declaraciones a los periodistas, el edil ha comentado que se ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) e "inmediatamente" él ha cursado la petición a las diferentes unidades que tienen que intervenir, de modo que espera a que le pasen los informes pertinentes.

No obstante, entiende, "como dice el comercio, que no es igual hablar de las temperaturas en Andalucía y en Córdoba que en Santander, donde la media de temperatura no superará los 27 grados, cuando en Córdoba resulta que son 15 o 20 grados más", de manera que "es algo que se podría haber tenido en cuenta", ha defendido.

En todo caso, ha asegurado que estarán al habla con las organizaciones del comercio, a la vez que ha indicado que "en todos los mercados hay aire acondicionado" y en el tema de las puertas no cree que "haya mayor problema, porque la mayoría de las puertas son correderas que se quedan cerradas".

Y sobre el alumbrado público, el concejal ha subrayado que "está garantizado y prácticamente no tiene ningún problema de carácter general", admitiendo que "surgen todos los días pequeñas incidencias", aunque "es de las pocas unidades en las que hay una guardia nocturna, que funciona a la perfección", ha elogiado.

Además, ha explicado que "se ha ido cambiando a Led casi toda la iluminación de la ciudad", al tiempo que ha aseverado que ha pedido un informe desde principios de año que recoja "el ahorro energético que ha supuesto la instalación de luces Led en las diversas zonas" de la ciudad.