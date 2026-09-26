El Ayuntamiento de Jaén entrega los premios de 'YYY? Visual Fest' al talento emergente y a las nuevas formas de creación

Entrega de premios de 'YYY? Visual Fest' en Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha entregado los premios de la primera edición del 'YYY? Visual Fest', que ha reunido en el Carmen de Elvín a jóvenes creadores, profesionales y público en torno a las nuevas narrativas digitales, la videocreación, la música y las posibilidades de la inteligencia artificial.

En una nota de prensa, el Consistorio ha señalado que la convocatoria ha reunido más de 70 trabajos, con una Sección Oficial integrada por más de 30 obras de jóvenes creadores de entre 18 y 35 años procedentes de distintos puntos de España y de otros países.

En este sentido, el concejal de UPM y Juventud, José Manuel Higueras, que ha participado en la gala de entrega de premios junto al diputado de empleo, Luis Miguel Carmona, ha felicitado a los premiados y ha destacado la respuesta que ha tenido la convocatoria, resaltando "la capacidad de la ciudad para acoger y generar nuevas propuestas vinculadas a la creación audiovisual".

En esta línea, el edil ha asegurado que esta primera edición "demuestra que había un espacio que cubrir y que había ganas de crear, de experimentar y de contar historias de otra manera, Jaén tiene talento y tenemos que seguir generando espacios para que ese talento encuentre su sitio".

El jurado, presidido por la directora y productora Nell Córdova, y formado también por Cristina Mediero, Adolfo García, María Cuevas y Juan Antonio Anguita, ha reconocido distintas propuestas dentro de las categorías de la Sección Oficial.

En concreto, en Mejor Creación Narrativa, el premio ha sido para 'El reto', dirigido por Víctor Devesa, y en Vídeocreación, el reconocimiento ha recaído en 'Parece que estoy fuera de este mundo', dirigido por Ayran Oliveira.

Además, el Premio a la Creación Visual y Musical ha sido para 'Operación salida', de Adrián Navarro, mientras que 'Un nuevo comienzo', dirigido por Yajaira Dayana Cumbajín, ha ganado el Premio al Mejor Corto con IA. El jurado también ha reconocido como Mejor Cortometraje Local la obra 'Sin miedo ni culpa', de Rocío Sánchez, "poniendo en valor la creación audiovisual realizada desde Jaén".

Asimismo, el festival ha concedido dos menciones especiales, una de ellas ha sido para 'Inquilinos', dirigido por Adrián Ordóñez, por "su singular tratamiento de la temática y su calidad formal". La segunda ha correspondido a 'Caminante', dirigido por Guillermo Ordás, por "el uso de la técnica al servicio de una pieza de especial interés visual".

El acto ha incluido además la entrega del Premio de Honor a la Junta Directiva de Jaén Audiovisual, integrada por Emilio León, María Cuevas y José María Trujillo, "en reconocimiento a su trayectoria y a la labor desarrollada para impulsar y profesionalizar el sector audiovisual y cinematográfico en la provincia".

La programación del festival ha contado también con el YYY? Cinetón, un maratón de creación audiovisual exprés dirigido a jóvenes estudiantes. El primer premio ha sido para 'El último trabajo humano' y el segundo para 'Prueba de fuego', realizados por equipos mixtos con estudiantes de la Escuela de Arte José Nogué, el IES Fuente de la Peña y el IES Auringis.

Al hilo, Higueras ha agradecido el trabajo realizado por todas las personas y entidades que han participado en esta primera edición y ha subrayado que el festival "toma el testigo de 14 años de Decortoan Joven, pero con una mirada diferente, adaptada a los lenguajes y a las formas de creación de las personas jóvenes".

Para concluir, el edil ha señalado que querían "abrir el foco y mirar hacia todo lo que está ocurriendo en la creación audiovisual, desde el vídeo y la música hasta la inteligencia artificial". Así, esta primera edición "ha demostrado que el camino tiene sentido y que Jaén puede ser un punto de encuentro y una referencia para quienes están creando y para quienes quieren empezar a hacerlo", ha explicado.