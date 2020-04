El Ayuntamiento de Jaén suspende las Cruces de Mayo y las procesiones infantiles

JAÉN, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén a través del Patronato de Cultura,

Turismo y Fiestas ha suspendido la celebración y concurso de las Cruces de Mayo y procesiones infantiles 2020 ante la situación derivada por la pandemia del coronavirus.

Desde Cultura se ha indicado en un comunicado que esta medida se ha tomado por "responsabilidad" ante la evolución de la pandemia y para seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En este sentido, se ha subrayado que no es recomendable la celebración de las Cruces de Mayo inicialmente previstas para los próximos 1, 2 y 3 de mayo por "la aglomeración de participantes, acompañantes y

público que se congregan con motivo de dicha actividad".

Del mismo modo ocurre con la celebración de las procesiones

infantiles que estaban previstas para el 30 de abril. Desde Cultura se ha informado que aunque no hubiese otra prórroga al real decreto de estado de alarma con fecha hasta 26 de abril, "no daría tiempo para ensayar y organizarse desde los diferentes colectivos y

asociaciones implicadas en ambas celebraciones", además de que no sería recomendable autorizar eventos que atraen a un elevado número de personas.

El año pasado, la capital jiennense registró una docena de procesiones infantiles en las que participaron unos 1.400 menores.