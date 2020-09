El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) recomienda limitar los encuentros sociales

ÚBEDA (JAÉN), 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha recomendado limitar los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que estos se limiten a un máximo de diez personas en el ámbito privado, al tiempo que se ha anunciado un refuerzo de la presencia policial.

El concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Jerónimo García Ruiz, ha sido el encargado de informar sobre las restricciones y prohibiciones del 28 de septiembre al 4 de octubre. Úbeda tiene confirmados por PCR desde el inicio de la pandemia 182 positivos, de los que 12 se corresponden con los últimos siete días. El número de fallecidos en el municipio asciende a ocho.

Así las cosas, queda prohibida la participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado, o no regulado, de más de diez persona, "que tenga lugar en espacios públicos, ajenos a los establecimientos de hostelería o similares en la vía pública y en otros lugares de tránsito".

Respecto a las limitaciones para establecimientos de hostelería, el concejal ha indicado que deberán exponer al público el aforo máximo, que deberá incluir a los propios trabajadores, y asegurar que dicho aforo y la distancia de seguridad interpersonal se respeta en su interior, debiendo establecer procedimientos que permitan el recuento y control del aforo, de forma que éste no sea superado en ningún momento.

Por otro lado, los establecimientos de hostelería que tienen permitida su apertura no podrán superar el 75 por ciento de aforo máximo para consumo en el interior del local, salvo los pub, que no podrán superar el 60 por ciento de su aforo, aunque en el supuesto que se dediquen exclusivamente al consumo de bebidas, no tendrán autorizada su apertura.

Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería mantendrán la debida distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre las mesas o agrupaciones de mesas siendo la ocupación máxima de estas de diez personas, no permitiéndose servir ni comidas ni bebidas fuera de las mesas, por lo que no se podrá agrupar alrededor de una mesa personas de pie.

Se establece como horario de cierre la 1,00 horas como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00,00 horas, para el consumo o permanencia en los mismos. "No se ha autorizado ampliación horaria de ningún establecimiento y tampoco se ha autorizado ampliación de mesas de ningún establecimiento, no pudiendo instalar un número superior a las autorizadas", ha matizado el concejal de Seguridad Ciudadana.

En el caso de que en otro tipo de establecimientos, tales como peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones recreativo-culturales o clubes, entre otros, se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, deberán ajustarse a las medidas de higiene y prevención y limitaciones de aforo y horario previstas para los establecimientos de hostelería y restauración.

Otro aspecto a tener en cuenta es que no se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo.

No se han autorizado en la vía pública barras, montaje de estructuras especiales, actuaciones en directo, aparatos reproductores de música, ni cualquier otra actividad relacionada con la hostelería que pueda suponer un llamamiento a la ciudadanía y formar agrupaciones de personas que supongan un riesgo de contagio y propagación de la pandemia.

"Las únicas actividades autorizadas para esta semana se encuentran perfectamente regladas y controladas por el Ayuntamiento, que en ningún caso están relacionadas con la hostelería", ha dicho.

El concejal de Seguridad Ciudadana si ha hecho hincapié en que ante cualquier comportamiento incívico de algún cliente, que no respete las medidas higiénicas sanitarias, se llame a la Policía Local para notificarlo.

Para concluir, García Ruiz ha subrayado que el respeto y cumplimiento de estas medidas es "un bien de todos en una semana importante para la ciudad, donde se prevé una mayor movilidad y consumo en la ciudad".