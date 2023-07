Badanelli (Vox) lamenta que el Ayuntamiento de Córdoba "cuestione ahora" la disolución del Imtur

CÓRDOBA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha asistido a la primera reunión de consejo rector del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) donde, ante su sorpresa, "no se iba a abordar la planificación de la disolución" del mismo, lamentando que el Gobierno municipal del PP "cuestione ahora" su disolución.

En este sentido y en una nota, Vox ha informado de que, en esta primera reunión, Badanelli ha preguntado para conocer el motivo por el cual "no se hablaba de la citada disolución" y, "sorprendentemente, el presidente del Imtur ha respondido que eso era un compromiso del mandato anterior y que ya se verá".

La portavoz de Vox ha criticado que "si esta va a ser la tónica de este Gobierno de la mayoría absoluta del PP, mal futuro nos espera. Desde Vox pensamos que los compromisos están para cumplirlos y el PP no puede utilizar esta mayoría para mantener chiringuitos y tirar a la basura el dinero de los cordobeses".

Además, ha continuado, "desde Vox recordamos que al inicio del mandato actual el señor Bellido seguía manteniendo la integración del instituto municipal dentro de la Delegación de Turismo y así lo hizo constar a la prensa", motivo por el que "nos sorprende que el alcalde tire por tierra los compromisos adquiridos con Vox, pero lo más importante, con los cordobeses".

Por último, Badanelli ha insistido en que "los compromisos están para cumplirlos y vamos a pedir al alcalde que mantenga su palabra para disolver el Imtur. Esperamos que esto solo haya sido una pasada de frenada de Daniel García-Ibarrola, presidente del Imtur y que cumpla la palabra dada". "Los cordobeses no pueden mantener chiringuitos que no sirvan para mejorar su día a día y que no reporten los beneficios a la ciudad, como se ha demostrado, no lo hace el Instituto Municipal de Turismo", ha apostillado.