Bal señala que "no va a haber mayoría absoluta del PP" y apela al voto útil a Cs para repetir "un gobierno que funciona"

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha señalado este martes que "no va a haber mayoría absoluta del PP" y ha apelado al voto útil", "más que nunca", a Cs para garantizar la repetición de "un gobierno que funciona" y evitar la entrada en él de Vox.

Así lo ha indicado a los periodistas en Jaén, donde ha participado en un paseo acompañado por el candidato número uno por Jaén, Enrique Moreno y donde se ha referido al segundo debate televisivo de la campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía del 19 de junio, celebrado en la RTVA.

A su juicio, el candidato de la formación naranja a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, "ha ganado los dos debates" ante los otros cinco aspirantes que "no han aprendido" de sus "errores" en el primero, "de ese espectáculo lamentable de crispación, insultos, falta de unidad" y de "no pensar en los andaluces, sino únicamente en sus puestecitos".

Frente a ello, ha reivindicado a un Marín que "demostró cercanía", "educación, respeto por los adversarios" y una "elegancia de la que no hicieron gala el resto". Ha añadido que "fue el defensor de los logros del Gobierno de la Junta de Andalucía, por encima del señor Moreno Bonilla", puesto que "los principales logros" han partido de Cs como "motor del cambio que funciona".

"Llama la atención que sea precisamente el señor Moreno Bonilla el más fan de Ciudadanos, el que ponga en valor los logros que son imputables a las consejerías que ha gestionado con talento y valía gente de Cs", ha comentado Bal, quien ha valorado que Marín "también fue el único que hizo propuestas para el futuro de Andalucía, Jaén y todas las provincias".

El dirigente de Ciudadanos ha asegurado que les "gustan las campañas electorales", mientras que "a otros se les están haciendo muy largas e inclusos suspende agendas" y "no dan la cara". "Nos sientan bien y por eso desde que empezó esta campaña tenemos un signo ascendente en el voto de los andaluces", ha recalcado.

Al respecto, ha apuntado que, después de "tres años y medio dedicados "a trabajar" cuando "otros se dedicaban a hacer política", ahora "es el momento de la política". Se trata de explicar "pueblo a pueblo" lo realizado por Cs y lo que hará durante los próximos cuatro años, a partir del día 20, cuando empiecen a trabajar en la reedición del ejecutivo con el PP.

DOS OPCIONES

Y es que, según ha defendido, "no hay más que dos opciones": "este gobierno que funciona, del cambio, de talante, moderado, pragmático, con los liberales, sosegado y tranquilo, pero que es vehemente y contumaz en conseguir el futuro de los andaluces, o el gobierno del lío, de la bronca, de los malos rollos que ayer se pudo ver en el debate".

De ahí que haya resaltado que "nunca ha sido más útil votar a Ciudadanos que en estas elecciones", porque está en juego "el futuro de Andalucía" y porque hay cosas que "el PP no puede hacer solo", como "luchar el solo contra la corrupción".

En su opinión, o está Ciudadanos en el gobierno o se volverá "a esas etapas oscuras" que se están "viendo, lamentablemente, en el Gobierno de Castilla y León", con "el vicepresidente florero" de VOX, que, por ejemplo, "ayer hizo un anuncio absolutamente fake respeto a retirar subvenciones a sindicatos y a empresarios" que "no ha sido confirmado por Mañueco".

"No va a haber mayoría absoluta del PP, es algo que tenemos todos claro, y por eso un voto más al PP no sirve para nada porque no va a llevar a Moreno a la mayoría absoluta. Sin embargo, un voto para Ciudadanos va a hacer que Vox no entre en el gobierno, que no condicione las políticas de los andaluces, como está sucediendo en Castilla y León con un gobierno lamentable", ha afirmado.

El vicesecretario general se dirigido especialmente a quienes en 2018 confiaron en Cs "como motor de cambio" para apuntar que, "si tienen la más mínima tentación de votar al PP, que se les quite de la cabeza, porque puede ser hacer entrar en el gobierno a Vox".

Al hilo, ha afeado "las mentiras de Olona" y sus manifestaciones "delirantes" durante el citado debate, así como su "chantaje absoluto" a Moreno anunciado que, si depende de un escaño de Vox, no será presidente si ella no es vicepresidenta, "preocupada de su puesto".

"Necesitamos que ese escaño de Olona no sea decisivo para condicionar el gobierno, que los escaños decisivos, y lo vamos a conseguir el 19 de junio, sea el voto de Cs", ha declarado el dirigente naranja, no sin incidir en que solo su partido garantiza la reedición de "un gobierno que funciona" y que demuestra que Andalucía puede ser gobernada por otro que no sea PSOE, que ha "esquilmado" esta tierra durante más de 37 años.

AVANCES

En la misma línea se ha pronunciado el candidato número uno de Cs por Jaén, quien ha defendido el "avance importante" de Andalucía y Jaén en la pasada legislatura y su apuesta para seguir en esa senda, con reducción de fiscalidad para contribuir a potenciar el desarrollo económico y "fortalecimiento" de los servicios públicos esenciales.

En este sentido, ha aludido al "déficit estructural" que presentaba la provincia jiennense en 2018 y que "todavía no se ha podido solucionar", pese a que "se ha avanzando mucho" frente al "maltrato histórico sufrido por parte del bipartidismo".

"Necesitamos cuatro años más del Gobierno de Cs en la Junta de Andalucía para seguir invirtiendo en la provincia para converger con el esto de provincias", ha aseverado Moreno. Igualmente, ha recalcado que, a partir del 19 de junio, hay dos alternativas: "o el PP gobierna con ese partido retrógrado que solo supone retroceso" o forma "un gobierno de avances" con Ciudadanos.