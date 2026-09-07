La basílica de las Angustias de Granada reabre algunos de sus espacios tras los terremotos

Vista exterior de la basílica parroquial de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de Granada. - ARCHIDIÓCESIS DE GRANADA

GRANADA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La basílica parroquial de Nuestra Señora de las Angustias de la ciudad de Granada ha reabierto parcialmente algunos espacios donde tiene su sede la patrona de Granada, que, ante los terremotos del pasado mes de agosto, tuvo que cerrarse. También se trasladó la imagen a la parroquia del Sagrario-Catedral.

La parroquia de las Angustias abre el acceso al atrio del Santísimo Cristo y de la Virgen de Lourdes, donde muchos granadinos y visitantes acuden a rezar, "ofreciendo así un espacio de oración y recogimiento para todos los fieles que deseen acercarse", señalan desde la Archidiócesis de Granada.

También está abierta la sacristía y la tienda parroquial, en esta última "donde pueden adquirirse velas, lotería de Navidad, recuerdos de la Virgen de las Angustias y los Evangelios correspondientes al nuevo curso".

El horario de apertura de estos espacios es de 9 a 13 horas y de 18 a 20 horas. Desde la parroquia destacan que "aunque la Basílica permanece cerrada temporalmente, como consecuencia de los daños ocasionados por los recientes terremotos y mientras se desarrollan las obras necesarias para garantizar la seguridad del templo, la vida pastoral de nuestra parroquia continúa".

Asimismo, adelantan que anunciarán a lo largo del mes de septiembre la convocatoria para las catequesis de niños y adolescentes, "de la que informaremos oportunamente a todas las familias interesadas", al mismo tiempo que agradecen "la comprensión, la cercanía y el cariño que tantos fieles están mostrando en estos días".

OFRENDA FLORAL A LA PATRONA EN LA PARROQUIA DEL SAGRARIO

De otra parte, la Hermandad Patronal de Nuestra Señora de las Angustias ultima las novedades que este año trae consigo la tradicional ofrenda floral en honor a la Virgen de las Angustias, que se realizará el día 15 de septiembre, y en este caso, en la fachada de la Catedral, ante la puerta de la Encarnación.

Los terremotos del pasado mes de agosto, que han obligado a cerrar la basílica para los trabajos técnicos requeridos, son el origen de esta novedad, que llevó al traslado de la imagen a la iglesia parroquial del Sagrario.

Los granadinos podrán seguir expresando su devoción a la patrona el día 15 cuando la imagen presidirá "este histórico acto, acompañada a ambos lados por los dos grandes paneles florales, que recibirán las ofrendas de cuantos quieran rendir homenaje a la patrona de Granada", informa la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias.

Para garantizar "la fluidez y seguridad de todos los participantes", los devotos y fieles accederán a la ofrenda floral por la calle Marqués de Gerona y se dirigirán hacia la salida en dirección por la calle Pie de la torre.

Por su parte, las instituciones, entidades y agrupaciones accederán por la Plaza Alonso Cano, "siguiendo el itinerario establecido para las corporaciones participantes", y saldrán por plaza de las Pasiegas una vez realizada su ofrenda.