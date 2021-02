Bendodo defiende que PP y Cs "son dos partidos distintos" y rechaza "una cábala electoral en medio de la legislatura"

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha manifestado esta martes que PP y Cs "somos dos partidos distintos que nos entendemos muy bien y gobernamos muy bien", por lo que ha advertido que "no nos vamos a distraer con una cábala electoral en medio de la legistura".

El consejero de la Presidencia se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno sobre las declaraciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien en una entrevista en 7V ha considerado "bueno" ir trabajando en una posible unión de ambos partidos.

Bendodo ha considerado como "una pregunta de toda la legislatura" la posilidad de una integración de ambos partidos, al tiempo que se ha remitido a que "en los datos de las encuestas los andaluces avalan al Gobierno del cambio como dos partidos distintos".

El consejero de la Presidencia ha apelado a un horizonte electoral lejano, que ha situado en "dos años para las elecciones autonómicas y dos medio para las elecciones municipales", por lo que ha considerado que "los ciudadanos no entenderían que no estuviésemos no centrados en lo urgente y lo importante", preocupaciones que ha situado en dos ámbitos: "la gestión de la pandemia y no preparar a Andalucía para ser los primeros en coger el tren de la recuperación".

"Este Gobierno funciona, queda media legislatura", ha apostillado Bendodo dentro de su razonamiento.