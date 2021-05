Andalucía reunirá el 2 de junio a su comité de expertos para decidir nuevas medidas en la desescalada

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la reunión del Comité de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el denominado Comité de Expertos que asesora al Gobierno andaluz en el diseño de las medidas para contrarrestar la pandemia de coronavirus, se celebrará el próximo miércoles, día 2 de junio, según ha puesto de manifiesto este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

"Se ha retrasado una semana la reunión del Comité de Expertos y de las nuevas medidas", ha explicado Bendodo, quien consecuentemente ha apuntado que "permanecemos una semana más en fase 1".

El consejero de la Presidencia ha reconocido que "no conseguimos doblegar la curva de 150 de incidencia acumulada (casos por cada 100.000 habitantes)". "Ahora estamos en 164", ha recordado.

A preguntas de los periodistas, el consejero de la Presidencia ha afirmado que "no es condición bajar de la tasa de 150 de incidencia para adoptar las medidas" tras reconocer que la repercusión sobre 100.000 habitantes "se ha ralentizado en 164".

"Yo me esperaría al miércoles", ha apuntado el consejero de la Presidencia sobre el alcance de las medidas que adopte el Gobierno andaluz, quien ha asegurado seguidamente que "las medidas entrarán en vigor de inmediato".

Bendodo ha sostenido, sobre el retraso en una semana en la reunión del Comité de Expertos, que "los expertos se reúnen todos los días", dentro del argumento de que "el seguimiento de la pandemia que se hace desde hace meses es diario", mientras que ha indicado que sus reuniones con la presencia del Gobierno andaluz es "puntualmente para poner en común la estrategia".

"No veamos que se ha retrasado, si no que se prorrogan las medidas Fase 1", ha indicado el consejero de la Presidencia, quien ha apuntado que "el descenso de la incidencia acumulada no se produce al ritmo deseado", por lo que "se ha sugerido ampliar una semana más" la fase actual.

"El virus se mueve con las personas; a más movilidad, más contagios", ha sostenido el consejero de la Presidencia, quien ha desechado la influencia del fin de toque de queda y la adopción de medidas de incremento de la movilidad interprovincial.

"Somos una tierra propensa a recibir turistas, con la movilidad los contagios suben, pero bajan a un menor ritmo", ha asegurado.

Bendodo ha sostenido que "la evolución de la pandemia es positiva, aunque es más lento el descenso de lo que nos gustaría", que ha puesto de manifiesto con la referencia al descenso de pacientes hospitalizados o en UCI, pero ha abogado por "mantener la prudencia" con el objetivo último de "mirar el verano con optimismo".

El consejero de la Presidencia ha recordado que "conseguimos bajar de la barrera psicológica de los mil pacientes hospitalizados, hoy son 899 y 242 en UCI", pero igual de forma ha hecho referencia a "una cifra triste", en alusión a que en esta jornada Andalucía ha sobrepasado el umbral de los 10.000 fallecimientos, hito luctuoso que ha llevado a Bendodo a expresar "nuestros abrazo y solidaridad con todas las familias andaluzas".

"Compañeros, amigos, familiares, son los andaluces que han perdido la vida en estos 14 meses con motivo del Covid", ha apostillado el consejero.

El consejero de la Presidencia ha sostenido que "estas cifras nos sigan llamando a la responsabilidad" con el argumento de que "el virus sigue matando, no se ha ido", por lo que ha instado a que "tenemos a que seguir muy alerta, la pandemia no ha terminado".

Sobre la evolución de la pandemia, Bendodo ha apelado a "las peculiariades" de Andalucía, que ha situado en "su atractivo turístico", con la referencia de que la previsión del próximo verano es recibir a 9 millones de turistas, hecho que le ha llevado a afirmar que "es una de las comunidades autónomas más expuestas al virus".

"Va a costar que bajemos la incidencia acumulada", ha aseverado el consejero de la Presidencia, quien ha blandido la idea de que "una acción provoca una reacción". "Si abrimos, la incidencia descenderá, pero a menor ritmo", ha proseguido explicando.

REFORMA DE LA LEY DE SALUD PÚBLICA

El consejero de la Presidencia también ha debido responder a preguntas de los medios sobre el apoyo de Vox a la reforma de la Ley de Salud Pública de Andalucía, que se prevé tramitar por el procedimento de lectura única para acortar los plazos de tramitación parlamentaria y propiciar con ella el cierre perimetral de los municipios con tasa de contagio superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Bendodo ha apostado por "pelear la reforma de la Ley de Salud Pública por lectura única con el apoyo de todos los grupos", a los que ha instado a ser conscientes de que se trata de "la salud de todas las personas y no de una estrategia política", por lo que ha reclamado "el apoyo unánime a la aprobación por lectura única".

El consejero de la Presidencia ha situado la negociación en manos del consejero de Salud mientras que ha insistido en que "el objetivo es la lectura única para luchar contra lo que nos queda de pandemia".