Bosquet: "Nacho Molina ha denunciado unos hechos, pero no es competencia de la Mesa, para eso están los tribunales"

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, señala, tras la denuncia del diputado no adscrito Nacho Molina, expulsado de Adelante Andalucía, sobre el robo de documentación en las dependencias del que fue su despacho, que "el señor Nacho Molina ha denunciado unos hechos, que yo lógicamente desconozco", mientras que se muestra convencida de que este asunto "no es competencia de la Mesa del Parlamento. Para esto están las Fuerzas de Seguridad del Estado y los tribunales para investigar la posible comisión de un delito".

En una entrevista con Europa Press, Bosquet prosigue afirmando que "creo que es de cajón y no vamos a convertir la Mesa del Parlamento en un órgano policial ni de instrucción".

"Vuelvo a repetir que de puertas para dentro de un grupo no entra nadie porque dentro de un grupo no tiene acceso a nadie", por lo que argumenta sobre las medidas de seguridad de la Asamblea andaluza que "de hecho, hay cámaras en el recinto, pero no en el interior de los grupos parlamentarios".

Bosquet reflexiona sobre la denuncia del robo de documentación del diputado para afirmar que "si lo dice, obviamente, será cierto", por lo que afirma que "sólo puedo hacer es animarle".

"Desconozco la documentación que pudiera tener, que le hubieran sustraído, pero eso sólo puede corresponderle instruirlo al órgano correspondiente", afirma la presidenta del Parlamento quien se reafirma en el argumento de que "la Mesa de la Cámara no puede convertirse en un órgano instructor".

"En un caso así tampoco tenemos instrumentos de juicio ni elementos suficientes que sí pueden tener los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, o los juzgados para investigar si se ha producido o no se ha producido los hechos", indica Marta Bosquet, que admite que "son noticias que no son del agrado de nadie, pero vuelvo a decir que la Mesa no tiene competencia de ningún tipo para poder hacer ningún tipo de averiguación, de instrucción respecto a ese hecho que denuncia el diputado".

"Obviamente tiene todo el derecho del mundo de acudir donde corresponda, pero no puede ser la Mesa de la Cámara", explica la presidenta del Parlamento sobre las posibilidades que tendría el diputado Nacho Molina para el esclarecimiento de los hechos, mientras asegura que el órgano de gobierno del Parlamento "ha decidido contestarle en los términos que le estoy exponiendo, que lógicamente la Mesa no es un órgano de instrucción de ningún causa de este tipo".