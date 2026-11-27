En total, en el conjunto de la operación se han intervenido 44,85 kilos de cogollos de marihuana y 1.715 plantas, con un peso aproximado de 119 kilos. Los agentes también intervinieron 106.010 euros en efectivo. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Nazarí Aixa Diken 08', ha desarticulado una organización dedicada al cultivo, almacenamiento, transporte y distribución internacional de grandes cantidades de marihuana, que tenían como destino Dublín. Han sido detenidos siete hombres, de entre 24 y 61 años, y otras tres personas han sido investigadas como por un delito contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. Cuatro de los detenidos han ingresado en prisión.

La investigación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, permitió comprobar desde sus primeros pasos que cuatro de los implicados estaban vinculados a la organización desarticulada el pasado mes de julio en la operación "Albolut", asentada en el municipio de Albolote, en la que fueron detenidas 37 personas.

Los cuatro formaban parte de aquella estructura, y tres de ellos habían salido recientemente del centro penitenciario. Uno de ellos ejercía como líder del nuevo grupo y se encargaba de pagar la marihuana que recibía la organización. En su domicilio, los agentes intervinieron más de 60.000 euros destinados a la compra de droga.

La organización se estructuraba en tres líneas de actividad. La primera se dedicaba a la producción de marihuana en distintos inmuebles controlados por sus miembros, principalmente en un cortijo de Iznalloz. Allí habían construido un zulo subterráneo en el que los agentes encontraron más de 600 plantas de cannabis.

La segunda línea se centraba en la producción de esquejes. La organización estaba instalando un nuevo centro en una vivienda de Armilla, al que trasladaba el material de otro ya en funcionamiento en Huétor Vega, donde se hallaron varias bandejas llenas de esquejes. Entre lo intervenido había bandejas y cajas suficientes para producir más de 10.000 esquejes.

La tercera línea correspondía a la compraventa: en el cortijo de Iznalloz recibían la marihuana, la procesaban, la envasaban al vacío y la preparaban para su envío al extranjero.

Para evitar que la droga fuese detectada, la ocultaban en un embalaje que impedía que desprendiera olor y que llegaba a pesar unos 120 kilos. El propietario de una empresa de transportes, que también ha sido detenido, se encargaba del traslado: el embalaje se introducía en una furgoneta rotulada como grúa, que después se cargaba en la góndola de un camión portavehículos. De esta forma, el envío ofrecía una apariencia de total legalidad.

OPERACIÓN

La fase de explotación de la operación se llevó a cabo el 12 de noviembre y comenzó con la interceptación de uno de estos envíos en la provincia de Jaén, cuando salía de la provincia de Granada. Al registrar la furgoneta, los guardias civiles encontraron el embalaje y, en su interior, 30 bolsas envasadas al vacío y termoselladas que contenían unos 30 kilos de cogollos de marihuana.

Durante los días 12 y 13 de noviembre los agentes realizaron varias entradas y registros en domicilios vinculados a los investigados, en Armilla, Cájar, Calicasas, Iznalloz y Huétor Vega. En total, en el conjunto de la operación se han intervenido 44,85 kilos de cogollos de marihuana y 1.715 plantas, con un peso aproximado de 119 kilos. Los agentes también intervinieron 106.010 euros en efectivo.

La investigación está tutelada por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, Plaza número 3. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, en funciones de guardia, que decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.