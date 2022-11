Castilla y López defienden en Madrid la especial necesidad de subida salarial en Andalucía por paro y sueldos "peores"

Unos 4.000 andaluces han participado en la manifestación en Madrid de UGT y CCOO

SEVILLA/MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las secretarias generales de UGT-A y CCOO-A, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente, han encabezado este jueves en Madrid las delegaciones de la comunidad que han participado en la manifestación 'Salario o conflicto. Esta crisis no la paga la clase trabajadora', desde donde han destacado la necesidad más acentuada de los trabajadores andaluces por contar con subidas salariales dada la mayor incidencia del desempleo o los salarios "como media peores" a los del resto del país con los que cuentan.

"Estamos reivindicando la subida de salarios, que sean acordes con la inflación, que es totalmente insoportable, máxime cuando venimos de una tierra lastrada por el desempleo, por la inflación, por datos muchísimos más elevados que en España y con salarios como media peores que en España", ha destacado Castilla en un audio remitido a medios. Castilla ha enfatizado el contraste entre el 2,3% de subida salarial promedio que ha dicho se recoge en los convenios frente a la escalada del IPC de cerca del 9%, según últimos datos disponibles.

"Las familias trabajadoras han perdido poder adquisitivo mientras empresarios siguen repartiendose dividendos", ha expuesto Castilla, que ha calificado de "totalmente inaceptables" esos beneficios empresariales dado que "no repercuten en los salarios". "Si no hay subida de salarios habrá conflicto", ha asegurado la dirigente sindical, que ha insistido en que "la clase trabajadora no pagará los platos rotos de esta crisis".

Por su parte, López ha dejado claro que "es necesario subir los salarios, y que no es posible que mientras grandes empresas obtienen beneficios obscenos, niegan subidas salariales para afrontar el coste de la vida a sus trabajadores y trabajadoras". "Todos los productos han subido, incluso las hipotecas con la subida de los tipos de interés, y la actitud insolidaria e injusta de la patronal está haciendo que las familias obreras se empobrezcan", ha remarcado.

La dirigente de CCOO-A ha aseverado al respecto que el principal objetivo de esta movilización es que "se sienten en las mesas a cumplir su parte del trato, que es subida salarial".

La protesta de Madrid, convocada por ambos sindicatos, ha reunido a más de 50.000 personas en Madrid, según los datos de la organización, para exigir a la patronal una subida de los sueldos de acuerdo al incremento de la inflación.

A pesar de la lluvia que acompañó el comienzo de la manifestación, los sindicatos han recorrido el centro de Madrid en tres columnas, que han partido desde la Plaza de España, Atocha y Puerta de Toledo, para confluir poco a poco en la Plaza Mayor.

Durante todo el recorrido, los manifestantes han ido animados por batucadas, con banderines de CCOO y UGT y banderas de las distintas comunidades autónomas, mientras coreaban proclamas como 'Si esto no se apaña, caña, caña, caña', o pancartas en las que se podía leer '¡Es inflación!, grita el ladrón' o 'Stop carestía, robo día a día'.