CCOO achaca la falta de trabajadores para el verdeo en Andalucía a las "malas condiciones laborales"

SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria de CCOO de Andalucía ha achacado este martes la falta de mano de obra para la próxima campaña del verdeo en el campo andaluz a las "malas condiciones laborales" y al hecho de que la patronal "no quiere acogerse a los convenios y prefiere seguir pagando a destajo".

En una nota de prensa, el sindicato ha asegurado que "no falta mano de obra en el campo andaluz, donde nunca se ha quedado una aceituna sin recoger. Pero para encontrar trabajadores, hay que pagar los convenios colectivos que obligan ya en todas las provincias andaluzas a pagar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La patronal no quiere acogerse a los convenios y prefiere seguir pagando a destajo".

"Éste es el principal motivo por el que los trabajadores autóctonos no quieren acudir a la campaña", ha explicado la central sindical, que ha alertado igualmente de que las vacantes de empleo "no han sido comunicadas al SEPE". "Si hubiera sido así, los trabajadores a los que llame el Servicio Público de Empleo están obligados a acudir para no perder su prestación", ha recordado CCOO.

Según la Federación de Industria del sindicato, la patronal "prefiere a trabajadores vulnerables, que no conocen el idioma y que no conocen la normativa, para así aprovecharse de ellos". CCOO ha apuntado que los convenios colectivos recogen el sueldo mínimo para los trabajadores del campo (57,94 euros/día de jornal más la cotización de la peonada) en todas las provincias andaluzas y ha instado a la patronal a cumplirlos, "como exige la Ley".