CCOO asegura que la "inacción" de la Junta "mantiene a más de tres millones de personas en riesgo de exclusión"

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SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) de Andalucía ha lamentado la "insostenible" situación de vulnerabilidad económica que atraviesa la clase trabajadora en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

En una nota remitida a los medios, se ha hecho eco de los datos del indicador AROPE que sitúan la tasa de riesgo de pobreza en un 34,7%, con más de tres millones de personas afectadas. En ese sentido, la organización sindical ha denunciado que la comunidad "se mantiene a la cola del país", situándose nueve puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha advertido que esta emergencia tiene "origen directo en la dejadez del Gobierno andaluz y en la precariedad laboral que impone el empresariado andaluz". Al respecto, las cifras de la Agencia Tributaria reflejan que más del 46% de las personas asalariadas perciben ingresos inferiores a los 1.100 euros mensuales. Asimismo, cerca de un millón de personas trabajadoras registran rentas anuales que no llegan a los 3.400 euros.

"Es inadmisible que quienes generan la riqueza en nuestra tierra estén condenados a la pobreza laboral por la avaricia de una patronal que se niega a redistribuir los beneficios", ha criticado López. La dirigente sindical ha exigido al empresariado que "asuma su responsabilidad" mediante la mejora de los salarios en la negociación del Convenio Colectivo, dado que el 12,0% de los hogares andaluces presenta una preocupante baja intensidad en el trabajo.

Ante esta sutuación, el sindicato ha reivindicado el escudo social tejido a través del Diálogo Social. "La reforma de pensiones ha contribuido a evitar la pobreza del 16,5% de la población. Igualmente, la garantía del poder adquisitivo ligada al IPC ha permitido que la pensión media en Andalucía pase de 927,15 euros a 1.238,59 euros, lo que supone un incremento del 33,59% desde septiembre de 2021", ha explicado.

Por otro lado, CCOO de Andalucía ha reprochado al Gobierno andaluz "su pasividad" ante los sectores más desprotegidos de la sociedad. En esta línea, ha indicado que el Ingreso Mínimo Vital estatal protege al 13,8% de la población, la Renta Mínima de Inserción Social autonómica "apenas llega a 2.687 personas". "Esta irrisoria cobertura del 0,03% responde a la decisión del Ejecutivo regional de hacer incompatibles ambas ayudas", ha lamentado.

Asimismo, la central sindical ha alertado que el pago del alquiler "absorbe gran parte de los ingresos y agrava la vulnerabilidad económica de los hogares". La organización ha denunciado que la legislación del Gobierno andaluz en materia de vivienda "levanta muros de contención frente a las medidas estatales para afrontar la emergencia habitacional, impidiendo el acceso a un parque de vivienda asequible".

Esta falta de protección integral se produce en un contexto de encarecimiento energético "donde el 18,7% de la población andaluza no puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada". Al respecto, la central sindical ha señalado que las medidas actuales son "absolutamente ineficaces, ya que el bono social eléctrico llega a poco más de 329.000 personas beneficiarias, una cifra muy alejada de las necesidades reales".

Finalmente, CCOO de Andalucía ha exigido al Gobierno andaluz que "asuma sus competencias y refuerce de manera inminente los Servicios Públicos y las ayudas específicas para las personas en riesgo de exclusión, especialmente las ayudas al alquiler". El sindicato ha advertido que la huelga general del 11 de noviembre "reivindica políticas urgentes en la materia y supondrá una enorme movilización laboral y social para que se adopten de manera inmediata".