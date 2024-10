CCOO se concentrará el sábado en Córdoba "en defensa de la atención a la Dependencia"

Marina Borrego y Said Faz en la sede provincial de su sindicato.

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema de 'La dependencia no espera', el próximo sábado 26 de octubre, el sindicato CCOO ha convocado una concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, "en defensa de la atención a la Dependencia, de la calidad del servicio y de las condiciones de empleo en el sector".

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa en la propia sede provincial del sindicato, la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, quien ha comentado que a la convocatoria de concentración se sumarán también PSOE e IU.

Borrego ha señalado que en la provincia hay 31.500 personas dependientes con 48.103 prestaciones reconocidas, que van desde la ayuda a domicio, al servicio de teleasistencia o plazas residenciales, entre otras, y "el primer escollo que encuentran es el propio procedimiento de solicitud, que es casi imposible", según ha asegurado, por su parte, el secretario de Política Social de CCOO de Córdoba, Said Faz.

A este respecto, ha explicado que "se tiene que hacer de forma telemática, hay que aportar informes de sanidad que son imposibles de pedir porque no dan cita, y el informe de vulnerabilidad de los servicios sociales, que es imposible porque hay muchísima demanda y hay mucha tardanza", hasta el punto de que "la burocracia ha convertido la solicitud en algo que no está al alcance de muchas personas".

Borrego, por su lado, ha afirmado que la situación de la Dependencia en la provincia es "desastrosa", dado que "el tiempo de espera para ser valorado es de 606 días, cuando la Ley marca un máximo de 180; faltan más de 1.000 plazas en residencias públicas y más de 400 en centros de día; hay más de 4.200 personas esperando a ser valoradas o una resolución, pues 2.840 están esperando a ser valoradas y el resto ya han sido valoradas, pero aún no han recibido una resolución sobre los recursos que se le otorgan y, en definitiva, la Junta no está apostando por las personas dependientes".

Pero es que, según ha lamentado, "la situación va a peor. En el mes de junio (último dato disponible) solo se valoró a 74 personas. A ese ritmo es imposible reducir las listas de espera y por eso no es de extrañar que ese mismo mes hubiera 381 bajas, de las cuales, 360 fueron por fallecimiento de la persona demandante o por desestimiento".

Muchas de las personas que desisten, según ha criticado Said Faz, "lo hacen a causa del copago de las prestaciones", ya que "la Junta pretende que el copago alcance hasta el 60%, y estamos hablando de personas con poder adquisitivo bajo, porque el que tiene poder adquisitivo no suele solicitar la Dependencia, y hay muchas personas que se ven obligadas a renunciar porque no pueden hacer frente al copago".

"Es inhumano e indecente que las personas estén dos años esperando, cuando tiempo es lo único que no tienen", según ha dicho la responsable sindical, quien ha recalcado que "el Gobierno de Juanma Moreno está destruyendo el sistema de la Dependencia, tanto en su financiación, como en recursos técnicos y administrativos. El sistema se encuentra en la UCI, al igual que la sanidad".

Para CCOO, "las políticas del Gobierno andaluz del PP están convirtiendo el sistema de Dependencia en un sistema de beneficiencia, pero la Dependencia no es beneficiencia. La ley establece que sea un sistema de atención de alta calidad, un servicio profesionalizado y al nivel de los servicios de salud", según ha hecho hincapié la secretaria general del sindicato en Córdoba, que también ha señalado las "pésimas condiciones laborales que soporta el personal que atiende el servicio".

En este sentido, ha indicado que "hay equipos en los que debería haber cinco personas y solo hay una, y así es imposible resolver las listas de espera. Si no se contrata a personal estable y con el número que realmente se necesita el sistema no puede funcionar".

"Las condiciones que soporta el personal son vergonzosas --ha proseguido--, yo las llamaría exclavistas. Los contratos son temporales y parciales y hay un abuso injustificado del contrato fijo-discontinuo y las empresas adjudicatarias incumplen, tanto permisos, como bajas, y presionan a las trabajadoras -es un sector muy feminizado- para que cumplan unos cupos imposibles".

De hecho, "la Junta pretendía que se pasaran de 1,8 informes por profesional al día a tres, pero el programa de valoración está ralentizando el trabajo y, por el contrario, se ha reducido la ratio a menos de un informe al día. El servicio de teleasistencia, por ejemplo, atiende a más de 6.000 personas y solo tienen un minuto por persona usuaria".

Ante esta situación, "CCOO no se va a quedar impasible, y por eso hace un llamamiento a la ciudadanía, para que el próximo sábado, a las 11,00 horas, se sume a la concentración que se llevará a cabo a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba, para defender el sistema de Dependencia, por el empleo y por los derechos de las personas dependientes, porque la dependencia no espera".