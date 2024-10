CCOO Córdoba afirma que "el problema no es el presupuesto, sino la incapacidad de gestión" de la Junta de Andalucía

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha señalado este miércoles, tras conocer el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para la provincia de Córdoba, que "el problema no es el presupuesto, sino la incapacidad de gestión del Gobierno andaluz".

En este sentido y en una nota, la líder de CCOO en Córdoba ha manifestado que "los presupuestos son una previsión de gasto", por lo que "no importa cuánto presupuesten, porque al final no ejecutan y se pierden subvenciones y ayudas y se devuelve dinero por no ejecutar los proyectos mientras la ciudadanía sigue sufriendo el deterioro de los servicios públicos".

En este sentido, Borrego ha apuntado que "anuncian a bombo y platillo un aumento del gasto sanitario, pero ya veremos a dónde va el dinero de la sanidad, que mucho nos tememos, va a acabar en las manos del sector privado". Además, ha recalcado que "hablan de un aumento del presupuesto de sanidad y al mismo tiempo recortan a los trabajadores de la sanidad pública hasta un 50% el complemento de rendimiento profesional. Ya sabemos de dónde va a salir el dinero que van a destinar al sector privado mientras matan de inanición a la sanidad pública".

Además, la responsable de CCOO ha criticado que "se jactan de ser unos presupuestos muy sociales pero la única solución que se les ocurre para solventar las listas de espera de la dependencia es pedirle a las trabajadoras que en las condiciones de precariedad en las que se encuentran hagan un mayor esfuerzo aún para valorar más expedientes", todo ello "en vez de hacer lo que tienen que hacer, que es contratar personal y mejorar sus condiciones laborales".

"Estos son unos presupuestos de postureo, cargados de proyectos que vienen arrastrándose desde hace años y que el Gobierno de Juanma Moreno no ha sido capaz de culminar en los seis años que lleva gobernando", ha apostillado Marina Borrego.