CCOO-Córdoba critica el "continuo mensaje alarmista" de la patronal agraria sobre la "supuesta escasez" de jornaleros

Publicado 06/11/2018 18:15:40 CET

CÓRDOBA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Córdoba, Rafael Morales, ha expresado este martes su "preocupación por el continuo mensaje alarmista que se viene dando desde la patronal sobre la supuesta escasez de mano de obra para las campañas agrícolas de aceituna y naranja".

A este respecto y en un comunicado, Morales ha señalado que su sindicato ha advertido en la Comisión de Flujos Migratorios que lanzar mensajes de estas características "es una irresponsabilidad", por lo que ha exigido que "dichas afirmaciones estén ilustradas con datos estadísticos que demuestran dicha realidad".

Además, el sindicalista ha pedido "a los responsables políticos de la Junta que no sirvan de portavoces de la patronal y que cumplan con su responsabilidad política, consistente en dignificar el trabajo en las campañas agrícolas con alojamientos dignos, escolarización de menores en guarderías temporeras, y cumplimiento de lo establecido en el convenio del campo".

Morales ha señalado que "la supuesta escasez de mano de obra para recoger la aceituna en algunas localidades de la Sierra esconde, en realidad, unas condiciones laborales que no se ajustan a lo establecido en el convenio en relación con el salario, jornada de trabajo, etcétera", hasta el punto de que, "donde se aplica el convenio del campo en su integridad, esta realidad desaparece y hay mano de obra suficiente",

Esto quiere decir, según ha indicado el responsable sindical, que "no faltan trabajadores en el campo cordobés, lo único que falta es voluntad patronal y política para dignificar el trabajo en las campañas agrícolas".

En este sentido, el sindicato ha recalcado que "no se puede hablar de traer a trabajadores de fuera de las fronteras cuando aquí hay más de 63.000 personas en el Régimen Especial Agrario, muchas de ellas en paro, y no se contrata tampoco a personas trabajadoras extranjeras que están perdiendo sus autorizaciones de residencia por no poder trabajar".