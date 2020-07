CCOO critica la "irresponsable gestión" del Covid-19 en la Educación andaluza que está haciendo el Gobierno de PP y Cs

CÓRDOBA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, ha criticado este miércoles la "irresponsable gestión" de la pandemia del coronavirus Covid-19 que, respecto a la Educación andaluza, está llevando a cabo el Gobierno de PP y Cs de la Junta de Andalucía.

A este respecto y en rueda de prensa en Córdoba, Molina ha explicado que, "a las actuaciones en Educación llevadas a cabo inicialmente ante una pandemia inesperada, se han venido sucediendo decisiones nada consensuadas, irresponsables y mal planificadas, poniendo en evidencia que las personas responsables de la Educación en Andalucía tienen sus propios objetivos irrenunciables y que nada han aprendido de un virus que aún sigue entre nosotros".

Así, Molina ha señalado que "no se estén desarrollando propuestas para erradicar la brecha digital entre los escolares, detectada durante la forzosa formación 'on line' a la que nos hemos visto obligados y en la que nos podemos volver a ver", a lo que se suma que "no se toman medidas para garantizar la distancia física entre escolares", al no reducir la ratio de alumnos por aula.

E incluso "es peor", según ha subrayado el sindicalista, pues "se estén suprimiendo unidades escolares públicas, incluso en centros con solicitudes que no se van a atender", según datos "que no publicita" la Junta de Andalucía, "en una falta absoluta de transparencia, lo que supone un ataque claro a la Educación pública andaluza".

Según el sindicato, "la nefasta gestión de la Consejería de Educación se evidencia al hacer un somero repaso de los datos, pues, el incremento de 4.000 docentes, 152 técnicos de integración social (PTIS) y 1.500 puestos de personal de limpieza en los centros públicos para el próximo curso, en lo referido al profesorado, supondrá un irrisorio aumento de plantilla del cuatro por ciento, frente al 30 por ciento necesario para garantizar la distancia física, y cuyo coste seguiría siendo inferior a los recortes sufridos por la Educación andaluza en los últimos años".

Mientras, "se destina un importante presupuesto al Plan Estival, que solo ha sido concedido a 172 centros de los 379 que lo habían solicitado, siendo una propuesta que, una vez más, denota el fracaso de las políticas educativas que lleva a cabo el Gobierno andaluz".

Igualmente, CCOO ha señalado la "falta de inversión puesta de manifiesto con los recortes sufridos en las sustituciones del profesorado de baja durante el ingente teletrabajo, que, además, ha tenido que realizar haciendo uso de sus propios recursos, desde el teléfono hasta el ordenador o la red wifi, cuestiones que la Consejería de Educación no tiene previstas resolver para el próximo curso".

En este sentido, Molina ha lamentado que "la Junta de Andalucía, más que apoyar al profesorado, está haciendo recaer en él y en los equipos directivos la gestión de la pandemia del Covid-19, gestión que corresponde atender a la Administración pública y a las autoridades sanitarias, pues el profesorado no dispone de la formación ni de los recursos para ello, pretendiéndose salvar este despropósito con la designación de un coordinador Covid en los centros educativos, una medida que resulta, incluso, grotesca".

Respecto a las 1.652 plazas de Personal Técnico en Integración Social (PTIS) y personal de limpieza, CCOO exige que la contratación sea mediante un plan de choque, recurriendo a las bolsas de trabajo existentes. Igualmente, el sindicato ha recordado "la promesa del consejero de Educación referida a las 631 monitoras escolares a tiempo parcial, por la que se comprometió a que en este curso sus contratos tendrían, al menos, 20 horas semanales".

SERVICIOS EDUCATIVOS PRIVATIZADOS

En la misma línea, el sindicato ha tachado de "nefasta gestión" la referida al "personal privatizado, cuyo trabajo resulta fundamental para la educación de escolares con necesidades específicas de apoyo educativo", avisando Molina de "la pretensión de la Consejería de Educación de considerar a los PTIS o a los intérpretes de lenguas de signos (ILSE) como de servicios complementarios y no como personal básico educativo para la actividad docente, en una vuelta de tuerca más de precarización del empleo privatizado que padecen estos trabajadores".

En Educación Infantil de 0 a 3 años la situación no es mejor, pues se trata de un sector que viene soportando desde hace tiempo "una situación muy precaria, que se ha visto acrecentada por la pandemia y que, sorprendentemente, no va a recibir ayuda económica alguna con motivo del Covid-19".

UNIVERSIDAD Y PERSONAL VULNERABLE

Molina, por otro lado, ha criticado también los "135 millones de euros que la Junta de Andalucía pretende recortar a las universidades públicas andaluzas" y ha advertido que "el Covid-19 también tiene efectos nocivos en la Universidad, y ello requiere inversión adicional y no recortes."

Junto a ello, para Molina "el colmo de la irresponsabilidad es la imposibilidad de que el personal vulnerable a este virus, profesorado y personal de administración y servicios (PAS), pueda solicitar la exención de la actividad presencial, tal como CCOO había acordado el 8 de mayo con la Junta de Andalucía, y que un posterior acuerdo alcanzado por CSIF y UGT ha roto, atentando de modo irresponsable contra la vida de las personas".

Por todo ello, CCOO insiste en señalar la "funesta gestión que está llevando a cabo la Consejería de Educación y que se evidenciará drásticamente con el inicio de curso en septiembre, pues los centros educativos pueden suponer un puente en la difusión comunitaria de un virus que los responsables políticos quieren obviar, pero que sigue entre nosotros".

Por eso, Molina ha anunciado que "en el próximo inicio de curso, si la Consejería de Educación no toma medidas responsables, ni avanza en recursos y sigue actuando minimizando el Covid-19, CCOO convocará movilizaciones, ya que no se pueden permitir actuaciones que atentan contra la salud y el bienestar de sociedad".