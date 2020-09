CCOO estudia convoca huelga en la educación y UGT anuncia que no la secundará tras consultar a afiliados

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha anunciado este lunes, en el marco de la reunión mantenida por las cinco organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Educación --CCOO, UGT, CSIF, ANPE y Ustea-- que convocará de modo urgente su Comité Federal para definir si llevará a cabo, entre las medidas movilizadoras, una huelga en la educación andaluza contra las medidas con que se iniciará el nuevo curso escolar en Andalucía.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, argumenta que "la Consejería de Educación no puede mantener aulas con más de 25 escolares en Infantil y Primaria y de más de 30 en Secundaria, Bachillerato y FP en la actual pandemia, ya que ello hará de los centros educativos la puerta de transmisión de este virus en la sociedad andaluza".

Molina informa igualmente de que, ante las "insuficientes" medidas determinadas por la Consejería de Educación para el inicio del nuevo curso escolar en Andalucía, existe entre los sindicatos consenso en el rechazo a las medidas planteadas por la Consejería de Educación y han considerado necesario llevar a cabo acciones movilizadoras, sin que, no obstante, exista acuerdo sobre la convocatoria o no de una huelga.

Para CCOO, este rechazo unitario de las organizaciones sindicales al inicio del curso, más allá de acordar unánimemente las acciones a llevar a cabo, se debe a que la Consejería de Educación "no escucha a los representantes del profesorado andaluz ni a la comunidad educativa y no destina los presupuestos necesarios preventivos para el inicio seguro de la actividad docente presencial a pesar de la transferencia a Andalucía de 384 millones de euros para educación".

Molina señala como "imprescindible" que se dote a los centros educativos del personal docente y complementario necesario para garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros y del personal de limpieza y desinfección que requieren los centros para lo que, en las acciones movilizadoras que finalmente se lleven a cabo, contará con el resto de la comunidad educativa, especialmente con las familias y el alumnado.

UGT, de su lado, ha manifestado su postura de no ir a una huelga educativa coincidiendo con el inicio de curso, tomando esta decisión tras realizar una encuesta a su afiliación que, en cuestión de cuatro días, ha sido respondida por más de 8.000 docentes con un posicionamiento del 65 por ciento contrario a la huelga.

"Estamos ante un inicio de curso extraordinario y los docentes nos trasladan que no es el momento de ir a la huelga por todo lo que supone este comienzo de curso con las adaptaciones a la realidad de los centros educativos por el covid", indica el sindicato.

Esta manifestación "demuestra que, a pesar de que los centros andaluces no cuentan con las medidas de seguridad oportunas, tal como hemos denunciado en reiteradas ocasiones desde UGT, sus docentes sí están a la altura de las circunstancias, implicándose hasta el punto de renunciar a una huelga como protesta por la situación que están viviendo".

Esto no significa que desde UGT se descarte llevar a cabo otro tipo de acciones que se anunciarán en los próximos días, "las cuales no tendrán porque ir encaminadas a perturbar aún más las adaptaciones de los docentes a los centros en el inicio de este curso escolar 2020-2021; e, igualmente, no descartamos poder realizar una convocatoria de huelga en los próximos meses ateniéndonos a las circunstancias".