CCOO impugna los servicios mínimos de la Junta para el 8-M por "vulnerar el derecho de huelga"

Actualizado 07/03/2018 15:22:02 CET

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Andalucía ha anunciado la impugnación de los servicios mínimos para la huelga general parcial del 8M públicados por la Junta de Andalucía a través de un Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) extraordinario, por entender que "son abusivos y vulneran el derecho constitucional de huelga del trabajador".

Con carácter general, el sindicato ha considerado, en una nota, que "en una huelga por turnos de dos horas no es necesario establecer servicios mínimos, excepto en ámbitos en los que se pueden vulnerar derechos fundamentales o darse situaciones de emergencia extrema".

En ese sentido, CCOO ha impugnado los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Salud por defecto de forma ya que, además de no haberse dado negociación alguna, el sindicato los considera "abusivos, especialmente en atención primaria, con un 40 por ciento de

servicios".

Igualmente, la central sindical ha impugnado los servicios mínimos en la Consejería de Justicia e Interior, al entender que no es necesario el establecimiento de servicios mínimos para esta huelga, con carácter general, salvo en aquellos órganos judiciales que gestionen servicios de

guardia o causas con preso, entendiendo que no existe ninguna diligencia de las que hayan de ser practicadas por el personal de la administración de Justicia, que no pueda esperar dos horas.

En cuanto a los servicios mínimos regulados por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la Comunidad, CCOO ha impugnado los decretados en el 112, ya que se recoge que "serán equivalentes a los servicios que se presten en un festivo, lo que supondría que nadie podría hacer la huelga, ya que trabajan más personas en festivos que en el resto de días, e incluso la empresa, donde además hay un alto porcentaje de trabajadoras, podría llamar a trabajar a personas que no les corresponde acudir a su puesto ese día".

CCOO ha avanzado asimismo que estudiará otras posibles vulneraciones del derecho de huelga y llevará a cabo "cuantas impugnaciones sean necesarias para garantizar que los trabajadores de Andalucía puedan ejercer su derecho constitucional de huelga de manera libre y sin ningún tipo de coacción".