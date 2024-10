CCOO e IU coinciden en que el nuevo convenio del campo de Córdoba "no mejora las condiciones laborales"

CÓRDOBA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Responsables de CCOO e IU han abordado este martes la situación en el campo cordobés y han analizado la repercusión que va a tener el nuevo convenio colectivo de dicho sector en Córdoba, que CCOO se ha negado a firmar por considerar que "no mejora las condiciones laborales" de los trabajadores, "sino más bien al contrario", coincidiendo ambas organizaciones en que "este convenio no va a hacer atractivo el trabajo en el sector agrario ni ayudará a fijar población al territorio.

Así lo han destacado en rueda de prensa el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, y el secretario general de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, explicando que "el nuevo convenio establece una subida salarial prácticamente testimonial, empeora las condiciones de la incapacidad temporal, congela la antigüedad" y además, "se pierde el salario en día de lluvia y ni siquiera se recuperan los 15 minutos de bocadillo, que solo se cobran tres meses al año".

A este respecto Agustín Jiménez, ha dicho que, "tanto la patronal, como UGT, venden que va a haber una subida del 6,5%, cosa totalmente incierta puesto que el 5% de esa subida corresponde al incremento del SMI para este año, y como además se está aplicando el SMI sobre unas tablas incorrectas, según nuestros cálculos, la subida se queda en 45 céntimos de euro por jornada en 2024".

Además, es así "para todas las categorías, seas ingeniero agrónomo, oficial de primera/tractorista o peón especialista. Todos van a cobrar 37 euros y los eventuales 58,39 euros por jornal, lo que hace muy poco atractivo el trabajo en el campo".

Por su parte, Enrique Santiago, ha calificado de "inaceptable que se apruebe un convenio tan restrictivo en términos de derechos laborales, especialmente tras los esfuerzos realizados por el Gobierno para mejorar las condiciones de los trabajadores del campo, como fue la reciente aprobación del decreto sobre trabajo agrario".

"Resulta preocupante --ha añadido-- que en medio de esta situación las organizaciones empresariales insistan en recortar derechos a los trabajadores en lugar de ajustar los beneficios que no provienen directamente de la producción".

Para Santiago, "este tipo de políticas, además de precarizar aún más el sector, contribuyen al despoblamiento rural y perpetúan la falta de mano de obra en provincias como Córdoba, que sigue perdiendo habitantes. Si no se mejora el convenio, estaremos incentivando que los trabajadores busquen empleo en otros sectores, perpetuando un círculo vicioso de precarización en el campo".

Por otro lado, el responsable de Industria de CCOO ha señalado que "la patronal no deja de repetir el mantra de que no encuentran mano de obra y que la gente no quiere trabajar en el campo y piden un contingente de trabajadores extranjeros, porque prevén buenas cosechas, pero al mismo tiempo firman un convenio con condiciones tan precarias que hacen que la gente busque otros trabajos".

En este sentido y por su lado, el diputado de Sumar ha dicho que "medidas como la falta de diferenciación por categorías o la reducción de los tiempos de descanso son inaceptables y parecen estar diseñadas para aprovecharse de mano de obra precarizada o no regularizada".

Por ello, "desde Izquierda Unida y Sumar, elevaremos esta problemática al Gobierno de España, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para corregir esta tendencia regresiva y garantizar que los trabajadores del campo disfruten de condiciones laborales dignas y justas".