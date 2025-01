CCOO Jaén llama a salir a la calle este domingo para pedir a los partidos que "no frivolicen" con los derechos

JAÉN 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Jaén, Silvia de la Torre, ha llamado a la ciudadanía a salir a la calle este domingo, 2 de febrero, para pedir a los partidos que "no frivolicen con el bienestar de la clase trabajadora". Las protestas se han convocado tras el rechazo parlamentario del Real Decreto Ley 9/2024, el llamado decreto ómnibus, y el posterior acuerdo.

De la Torre ha subrayado en un comunicado que "las derechas de este país" le han hecho "la pinza" al Gobierno, "unos con el objetivo de chantajearlo y otros de desgastarlo", al tiempo que ha destacado que "el gobierno de coalición en nuestro país haría bien en meditar mucho su siguiente movimiento, porque entre otras cosas, el malestar social que provoca situaciones de este tipo, siempre castiga más al que gobierna".

"Lo grave de la caída del Decreto es que quienes resultan afectados y castigados son los ciudadanos y ciudadanas de este país, la mayoría social y también aquellas personas más vulnerables que eran las principales beneficiarias de este escudo social", ha apuntado De la Torre.

Según los datos que maneja el sindicato CCOO, el impacto en la provincia de Jaén se traduce en 143.500 pensionistas que no hubiesen visto actualizada su pensión conforme al IPC. Asimismo impedía un nuevo incremento del Ingreso Mínimo Vital, en cerca de 18.000 hogares en los que viven 60.000 personas, en la provincia.

De la Torre ha hecho referencia también a la importancia de los bonos de transporte para estudiantes, pensionistas y aquellos trabajadores y trabajadoras que se mueven a través del transporte público y la actualización del SMI que afecta a uno de cada diez trabajadores o trabajadoras en Jaén.

Para CCOO es una "buena noticia" que haya habido acuerdo porque parecen garantizadas las medidas que más le preocupaban al sindicato.

Sin embargo, el arreglo de "este desaguisado", no es suficiente para el sindicato que apuesta por mantener la tensión en la calle.

"Los que primero lo tumbaron y ahora lo aprueban, tienen que saber que no vamos a permitir que jueguen con nuestros derechos mientras millones de personas en nuestro país se encuentran en una situación precaria", ha dicho De la Torre, que ha incicido en que "hay derechos que no se tocan, que son innegociables y no somos monedas de cambio de ningún partido político".

"Salimos a la calle para fiscalizar y vigilar que cumplan con lo acordado y que no vuelva a suceder. Existe el riesgo de que no sea la única alianza de las tres derechas económicas para hacer caer medidas que perjudican a millones de personas con estas filigranas políticas y tacticismos", ha dicho la secretaria general de CCOO en Jaén.