CCOO pide a la Junta de Andalucía que "cumpla su compromiso" de aumentar a 35 horas la jornada de monitoras escolares

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha exigido este lunes a la Consejería de Educación que "cumpla con el compromiso adquirido con el colectivo de monitoras y monitores escolares de todos los centros docentes dependientes de esta administración y se les reconozca la jornada de 35 horas". La solicitud ha sido presentada por escrito ante la Consejería, de manos de la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Marina Vega, junto con la responsable de personal laboral de enseñanza del sindicato, Carmen María García.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza ha explicado en un comunicado que "en los colegios públicos andaluces hay un total de 1.644 monitoras y monitores escolares, de las cuales 539 --que representan algo más del 35%-- están contratadas de manera parcial a 20 horas semanales, y que a pesar de estar realizando un trabajo igual a quienes ocupan los puestos a jornada completa, no cobran por el total de las horas trabajadas. De tal forma que mantienen la precariedad en sus contratos de trabajo y, consecuentemente, en sus condiciones laborales y de vida".

En este sentido, Vega ha manifestado que "no encontramos razón objetiva alguna por la que el Gobierno andaluz no pueda cumplir con un compromiso ya adquirido". "Si sigue mirando para otro lado y no da respuesta inmediata a las exigencias de este colectivo, las monitoras y monitores escolares nos concentraremos ante la Junta de Andalucía para exigir que se cumplan nuestras reivindicaciones. Situación que no deseamos en absoluto pero a la que nos vemos obligadas sin más remedio ante el desprecio del Gobierno andaluz", ha advertido la dirigente.

En relación a las declaraciones del Consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, sobre la creación de una mesa de trabajo con los representantes sindicales, Vega ha aclarado que "esa mesa ya se constituyó en su momento y, a día de hoy, está cerrada". "Lo que debe hacer es materializar de una vez por todas los compromisos que se adquirieron y dejar a un lado la propaganda", ha reseñado.

El colectivo de monitoras y monitores escolares, representado en un 90% por mujeres, "es el que sirve de puente entre las familias y la escuela. Una figura multidisciplinar que realiza funciones que van desde labores administrativas, de apoyo a la biblioteca y colaboración en el comedor escolar; hasta participación en actividades extralectivas y deportivas. Es decir, estamos ante el personal de administración y servicios (PAS) de referencia en todos los centros de los niveles de infantil y primaria. Por eso, nos parece una tomadura de pelo, cuando menos una falta de respeto total, el hecho de que no se hayan tenido en cuenta ya sus demandas", ha apuntado la secretaria general de la Federación de Enseñanza.

Para CCOO, la reivindicación de las 35 horas semanales, "responde a una necesidad efectiva de los centros escolares con un volumen de trabajo que, con jornadas a 20 horas es inasumible, aún más cuando estas jornadas se realizan en dos, e incluso tres centros distintos". Según apunta Vega, "hasta ahora se han conseguido llevar a buen puerto con el sobreesfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, que en muchos casos añaden tiempo a su jornada diaria para poder salvar estas situaciones.

La dirigente ha resaltado que "en la última reunión mantenida, en diciembre de 2021, entre los representantes sindicales y la Administración andaluza, esta asumía el compromiso de aumentar a 35 horas todos los puestos que hoy se encontraban a jornada parcial. Además, en la citada reunión se concluyó que existe la necesidad de contar como mínimo con un monitor escolar a jornada completa en los centros educativos públicos andaluces". "Eso evidencia, una vez más, que esta figura del PAS con amplias tareas profesionales necesita de una jornada laboral completa de 35 horas", ha apostillado Vega.

El sindicato ha insistido en que están "comprometidos en la defensa de lo público en general, y de la escuela pública en particular. Nuestro interés es que esta no se vea mermada ni un ápice, máxime cuando el presupuesto de 2021 se ha prorrogado y en sus partidas incluía cantidades para revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)", ha concluido la nota de prensa.