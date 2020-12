CCOO pide a Junta "no entrar en una competición" con el Gobierno por la 'Ley Celaá' y UGT "espera que sea la definitiva"

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha señalado que la Junta de Andalucía "tiene que centrarse en su responsabilidad y dejar de pasar la patata caliente y entrar en una carrera de competición con el Gobierno de España" a cuenta de la Lomloe, también conocida como 'Ley Celaá', mientras que la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha afirmado que "no entiende" la postura del Gobierno andaluz, que "es momento de arrimar el hombro" y que espera que esta ley "sea la definitiva".

Así, López, a preguntas de los periodistas en el marco de la concentración celebrada en Sevilla bajo el lema 'Rescatar personas, proteger el empleo, reforzar lo público. Con diálogo social' sobre la postura combativa de la Junta ante la 'Ley Celaá', ha apuntado que "el Gobierno andaluz tiene que sentarse y ser serio y no utilizar ni a los niños ni a las familias para hacer política en contra del Gobierno de este país".

"Tiene que ser serio y responsable y hacer que la educación de Andalucía funcione, y para eso es clave bajar la ratio, evitar que haya más precariedad y más temporalidad en la educación pública, en el conjunto del sistema, prorrogar los contratos Covid que hay encima de la mesa y también dotar de seguridad y salud a los centros educativos porque no será una prevención dar una mascarilla al día al profesorado".

Por tanto, López ha añadido que el Gobierno andaluz "tiene que centrarse en su responsabilidad y dejar de pasar la patata caliente y entrar en una carrera de competición con el Gobierno de España". "Que se centre en las tareas que tienen, que no son otras que proteger al conjunto de los andaluces y hacer que la educación pública funcione y sea de futuro en la comunidad", ha subrayado.

Por su parte, Castilla ha apuntado que "no entiende" la postura combativa de la Junta respecto a la 'Ley Celaá'. "No entendemos esa ni otras posturas. Creo que ahora es el momento de arrimar el hombro y lo que pasa con esta ley es que si te la lees no es lo que dicen", ha asegurado la líder sindical, quien ha añadido que "si continuamente estamos diciendo una cosa incluso hay ciudadanía que se lo cree".

Sin embargo, ha añadido, "gracias también a los medios, se han hecho experimentos desgajando el articulado de la ley y no dice nada de recortar derechos, ni de expulsar al alumnado y no tener en cuenta la igualdad y la financiación". Así, Castilla ha abogado por "explicar y hacer pedagogía", porque "probablemente ha faltado pedagogía por parte del Gobierno central, pero también tiene que haber un cierto entendimiento".

"Esperemos que esta sea la definitiva, que no haya tantas leyes educativas. Esperemos que esta combata el fracaso escolar y nos ponga en una posición de competitividad con el resto de la educación que tenemos en nuestro ambiente más cercano que es la UE", ha concluido Castilla.